Szczepkowska otrzymała list z Pałacu Prezydenckiego. "Pouczono, czym jest kultura"

Szczepkowska od tygodni atakuje Karola Nawrockiego, insynuując mu "możliwe zaburzenia" i nazywając go "rezydentem". Niedawno krytykowała słowa głowy państwa nt. korony Bolesława Chrobrego. Prezydent stwierdził, że Bolesław Chrobry przyjął koronę, która "jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego oraz zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej".

Aktorka twierdziła, że jest inaczej. "Korona Chrobrego to symbol narodowej wspólnoty? W dodatku otwartej na Zachód? Nie wiem, jak Karol Nawrocki, ale ja się interesuję historią Polski. Oczywiście, nie tą historią, jaką chciałby uczniom opowiadać P. Czarnek i rezydent pewnie też. (...) Korona Bolesława Chrobrego nie jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Chrobry bowiem nie bronił Polski, tylko skutecznie najeżdżał i łupił obce tereny" – napisała.

List z Pałacu. "Pouczono mnie"

Szczepkowska przekazała informację w mediach społecznościowych, że otrzymała list od prezydenckiego doradcy prof. Andrzeja Nowaka. Aktorka nie kryje, że przytłoczyła ją objętość pisma (list był jej zdaniem "niemiłosiernie długi").

"Generalnie po słowach pełnych uznania, jestem tam pouczona czym jest kultura, a czym być nie powinna. Jestem też pouczona o tym, że Chrobry wielkim królem był, a uwagi podważające ten fakt nie mieszczą się w kanonach kultury" – przekazała.

" Chrobry wielkim królem był"? Co naprwdę napisał prof. Nowak

List prof. Nowaka ukazał się w weekendowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Prezydencki doradca wyrażając uznanie dla artystycznych dokonań aktorki, wskazuje, że atakując drugą stronę sporu, czasami "robi to w sposób godzący w godność atakowanych osób. Jakby zakładała, że ci, których krytykuje, tej godności nie mają".

Historyk, autor m.in. wielotomowej serii "Dziejów Polski", wskazuje, że "w zgodzie z historiografią najnowszą i krytyczną: korona Bolesława Chrobrego jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego".

"Tak była traktowana przez stulecia – zarówno przez tych, którzy się z tą koroną identyfikowali, jak i przez tych, którzy chcieli ją zniszczyć. A zniszczyli insygnia koronne Piastów i Jagiellonów (sześć koron, cztery berła królewskie i dwa miecze koronacyjne) rozbiorcy pruscy, którzy przetopili je w roku 1811 na talary. Zrobili tak nie z pazerności tylko czy niskiej oceny wartości artystycznej tych insygniów, tylko z powodu właśnie symbolicznego ich znaczenia – nie chcieli, by Polska niepodległa kiedykolwiek się odrodziła. To fakt, nie bajka" – tłumaczył aktorce.

