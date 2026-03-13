Katastrofa amerykańskiego samolotu. Wszyscy żołnierze nie żyją

Amerykański powietrzny tankowiec KC-135 Stratotanker rozbił się w czwartek (13 marca) w zachodnim Iraku. Na pokładzie było sześciu członków załogi – wszyscy zginęli.

"Do incydentu doszło w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epic Fury" – poinformowało amerykańskie wojsko w oświadczeniu opublikowanym w piątek przez CENTCOM.

twitter

Katastrofa amerykańskiego samolotu-cysterny w Iraku

Dowództwo wojsk USA podało, że na razie nic nie wskazuje, aby samolot został zestrzelony przez wroga lub siły sojusznicze. Trwa dochodzenie, które ma ustalić przyczynę katastrofy.

Jedna z proirańskich milicji w Iraku – Islamski Ruch Oporu (IRI) – ogłosiła, że to jej bojownicy zestrzelili maszynę, twierdząc, że działali "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej kraju".

Tożsamość poległych żołnierzy nie została ujawniona. Najpierw powiadomione zostaną ich rodziny.

Atak na Iran. USA prowadzą operację "Epicka Furia"

Do katastrofy doszło w kolejnym dniu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się od nalotów USA i Izraela na Iran pod koniec lutego. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i kraje arabskie w Zatoce Perskiej, uważane za sojuszników Ameryki.

Prezydent USA Donald Trump od wielu miesięcy ostrzegał reżim w Teheranie przed interwencją zbrojną, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Iran od dawna zaprzecza, że jego celem jest budowa bomby atomowej.

Bilans ofiar śmiertelnych tego konfliktu to według władz w Teheranie ponad 2 tys. cywilów, w tym prawie 700 w Libanie, gdzie wkroczyła izraelska armia (IDF).

Strona amerykańska oficjalnie straciła siedmiu żołnierzy i sprzęt o wartości kilku miliardów dolarów, w tym trzy myśliwce F-15, które przez pomyłkę zestrzelił Kuwejt, sojusznik USA.

