"Robicie z ludzi idiotów". Ostre słowa Zajączkowskiej-Hernik

W środę 20 maja o godz. 12 w Warszawie rozpocznie się organizowana przez NSZZ "Solidarność" manifestacja pod hasłem "Razem dla Polski i Polaków". Związkowy będą domagać się przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, która w ich ocenie prowadzi do upadku polskiego przemysłu, likwidacji tysięcy miejsc pracy i pogorszenia bytu polskich pracowników.

W proteście udział wezmą przedstawiciele Konfederacji. Lider partii, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, opublikował w tej sprawie wpis. Podkreśla, że Konfederacja krytykowała Zielony Ład "od początku" i ostrzegała przed skutkami "już wtedy, gdy Mateusz Morawiecki odmawiał zawetowania Zielonego Ładu, a Jarosław Kaczyński tłumaczył Polakom, że 'odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie'".

Zajączkowska-Hernik: Von der Leyen kasuje europejski przemysł

Politykę klimatyczną Brukseli skrytykowała w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Deputowana odniosła się do tej kwestii również podczas swojego wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego.

"Von der Leyen kasuje europejski przemysł i uzależnia rolników od importowanych nawozów! Odrzućcie Zielony Ład, ETS i podatek węglowy, bo prędzej czy później zostaniecie rozliczeni!" – napisała na portalu X.

Jak podkreśla Zajączkowska-Hernik: "Przez Zielony Ład ceny nawozów wzrosły o 70 p.p. w ciągu ostatnich dwóch lat. Niech Komisja Europejska powie kto na tym zarobił!". "Walczycie z Rosją, a według danych Eurostatu to Rosja odpowiada za około 30 proc. importu nawozów do Unii Europejskiej. Walczycie ze śladem węglowym, a stawiacie na import nawozów zza siedmiu gór i zza siedmiu mórz, zamiast wspierać produkcję nawozów tu, na miejscu, w Europie" – czytamy we wpisie deputowanej do Parlamentu Europejskiego.

Europosłanka zwróciła uwagę, że "płacą za to wszystko rolnicy i wszyscy konsumenci".

"Najlepsze jest to, że część moich przedmówców mówiła, że ETS należy odrzucić, ale przecież to wy głosowaliście za tym, żeby ten ETS wprowadzić. Wy po prostu robicie z ludzi idiotów!" – podsumowała.

