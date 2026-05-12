"Chora polityka multikulti". Zajączkowska-Hernik uderza w TVN

Deputowana do Parlamentu Europejskiego zwróciła uwagę na problem w mediach społecznościowych.

"Nowy dzień, nowy atak na człowieka. 'Szwedzi napadli na Norwega w Gdańsku!' – grzmią nagłówki w wielu polskich mediach. Tymczasem ci "Szwedzi" to: Mohamad H. (lat 17), Aran Acib A. (lat 23), Jabril H. (lat 18) i Senal Saned O. (lat 19)" – napisała na portalu X Zajączkowska-Hernik.

Zajączkowska-Hernik: Media głównego nurtu nie informowały o imigranckim pochodzeniu

Okazuje się jednak, że sprawa ma drugie dno. "'Szwedzi' z dziada pradziada zaatakowali norweskiego turystę, grozili mu nożem, zabrali telefon i gotówkę, zmusili go do wypłaty pieniędzy z bankomatu, a następnie korzystali z jego karty płatniczej, dokonując kolejnych transakcji. Mężczyźni zostali aresztowani na lotnisku w Gdańsku i grozi im do 20 lat więzienia" – zauważyła polityk Konfederacji.

Europosłanka wskazała, jak wydarzenie relacjonowały liberalne media. "Niestety niektóre media głównego nurtu, na czele z TVN, jakoś nie kwapiły się poinformować o ich imigranckim pochodzeniu. Poziom relacji niczym 'auto wjechało w tłum ludzi w Niemczech', bo wiadomo, że samo auto, a nie konkretna osoba, prawda?" – napisała Zajączkowska-Hernik. "Poprawność polityczna wjechała już tak mocno, że każde tego typu doniesienie trzeba sprawdzać na własną rękę, bo to niedobra o tym mówić, że takie osoby swobodnie podróżują po Unii Europejskiej z obywatelstwami unijnych krajów, których prawo, kulturę i tradycje mają kompletnie gdzieś" – dodała.

Europosłanka Konfederacji: Błędna polityka "oświeconego" Zachodu

"Z takimi zagrożeniami wynikającymi z polityki masowej migracji będziemy się mierzyć coraz częściej. Nie chodzi tylko o migrantów z powodu trwającej od wielu lat błędnej polityki 'oświeconego' Zachodu, ale też o najnowsze pomysły europejskiej lewicy jak w Hiszpanii, gdzie za jednym zamachem zalegalizowano setki tysięcy nielegalnych imigrantów" – czytamy we wpisie deputowanej do Parlamentu Europejskiego.

Jak zauważyła Ewa Zajączkowska-Hernik, "nie tylko my, ale i kolejne pokolenia będą ponosić ogromne konsekwencje tej chorej polityki multikulti".

