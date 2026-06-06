Lednica 2026. Prymas Polski zwrócił się do młodych

Nawiązując do tegorocznego hasła metropolita gnieźnieński przyznał, że nie ma lepszego miejsca niż Lednica, bo trzeba tu przybyć, by sięgnąć właśnie do początków – początków naszej wiary i do chrztu świętego.

Witając młodych podkreślił, że bardzo się cieszy z obecności "każdego i każdej, i każdemu dziękuje za odwagę wiary".

– Wasze pytania, wasze poszukiwania, wasze pragnienia niech będą dla was drogą do spotkania z Chrystusem, do odnajdowania swoich korzeni i do odkrycia nowego początku – życzył prymas zgromadzonym.

Lednica świętuje jubileusz. 30. raz przejdą przez Bramę Rybę

Razem z abp. Polakiem pod Bramą Rybą są również: abp senior Stanisław Gądecki, bp Artur Ważny, który wcześniej odpowiadał na pytania młodych, bp Grzegorz Suchodolski, bp Adam Bab, bp Tadeusz Lityński, bp Radosław Orchowicz, bp Piotr Przyborek, bp Piotr Wawrzynek oraz bp Zbigniew Wołkowicz.

Gośćmi szczególnymi tegorocznej Lednicy są bracia z ekumenicznej wspólnoty w Taizé z przeorem bratem Matthew, którzy wcześniej uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym i Jutrzni Lednickiej w Gnieźnie.

Jak co roku, najważniejszym momentem spotkania będzie przejście przez Bramę Rybę. Symbolizuje ona drogę, jaką trzeba przejść, aby dojść do Chrystusa. Brama została wybudowana z inicjatywy poznańskiego dominikanina o. Jana Góry.

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