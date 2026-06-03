Rekord naturalizacji w Niemczech. Najwięcej Syryjczyków

Jak podaje Deutsche Welle, w Niemczech znów wzrosła liczba naturalizacji i osiągnęła w ubiegłym roku nowy rekord. "W 2025 roku niemieckie obywatelstwo otrzymało około 332,5 tys. cudzoziemców – poinformował w środę (03.06.2026) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. To o 14 proc. (40,5 tys. osób) więcej niż w roku 2024, kiedy niemieckie obywatelstwo otrzymało 292 tys. osób" – czytamy.

Na czele zestawienia Syryjczycy. Uwzględniono również Polaków

Najwięcej obywatelstw przyznano Syryjczykom. Co piąta osoba, która była naturalizowana w Niemczech (65,6 tys.), miała wcześniej obywatelstwo Syrii. Warto jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy dokonano 83,2 tys. naturalizacji, liczba obywatelstw przyznanych Syryjczykom spadła o 21 proc.

Znacznie mniej obywatelstw przyznano Turkom, którzy znaleźli się na 2. miejscu (34,1 tys.) i Rosjanom (19,7 tys.). W obu przypadkach liczba naturalizacji wzrosła jednak o ponad połowę (51 proc.) w porównaniu z 2024 rokiem.

"Szczególnie silny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano również w przypadku naturalizacji obywateli bośniackich (+126 proc. do 8,8 tys.), amerykańskich (+100 proc. do 6,6 tys.) i albańskich (+97 proc. do 6,1 tys.)" – zwraca uwagę Deutsche Welle.

W zestawieniu uwzględniono również Polaków, choć znaleźli się poza pierwszą dziesiątką. Nasi rodacy zajęli jednak drugie miejsce, jeśli chodzi o narodowości z krajów należących do Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęli Rumuni, spośród których 8294 otrzymało niemieckie obywatelstwo w 2025 roku. Jeśli chodzi o Polaków, naturalizowano 6265 osób.

Niemcy wymierają. Statystyki nie zostawiają złudzeń

Pod koniec ubiegłego roku w Niemczech mieszkało ok. 83,5 mln osób, co stanowi spadek o około 100 tys. Trendu nie jest w stanie odwrócić przyjazd imigrantów.

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, był to pierwszy spadek liczby ludności od 2020 roku. W latach 2011-2024, z wyjątkiem pandemicznego roku 2020, liczba ludności rosła, a przyczyną było zjawisko imigracji.

Teraz trend się odwrócił. Statystycy wskazują, że przyczyną spadku jest malejąca imigracja netto. W 2025 roku do Niemiec przyjechało 220-260 tys. osób więcej niż wyemigrowało. Oznacza to, że saldo migracji było znacznie niższe (o ok. 40 proc.) niż rok wcześniej, kiedy do Niemiec przybyło o 430 tys. osób więcej niż z nich wyemigrowało.

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