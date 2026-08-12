Trzęsienie ziemi w Polsce. Podano dokładną lokalizację

Do wstrząsu doszło wczesnym rankiem 12 sierpnia o godzinie 5:45. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez sieć sejsmologiczną, a jego epicentrum znajdowało się w rejonie Głogowa i Lubina w południowo-zachodniej Polsce.

Mapę z dokładną lokalizacją trzęsienia ziemi, którego magnituda wyniosła 3,1, EMSC opublikowało na swoim profilu w serwisie X.

Trzęsienie ziemi w Polsce. Wstrząs zarejestrowano nad ranem

Wstrząsy o takiej sile mogą być odczuwalne przez mieszkańców znajdujących się w pobliżu epicentrum, m.in. jako krótkotrwałe drgania budynków, mebli lub przedmiotów. Na razie nie ma informacji o poważnych skutkach zdarzenia.

Dolny Śląsk należy do regionów Polski, w których stosunkowo często dochodzi do odczuwalnych wstrząsów. Są one związane m.in. z aktywnością górniczą oraz naturalnymi procesami zachodzącymi w skorupie ziemskiej.

Środowy wstrząs był znacznie słabszy od trzęsień ziemi, które w ostatnich latach były odczuwalne w innych częściach kraju. Dla porównania, 3 czerwca na Górnym Śląsku odnotowano wstrząs o magnitudzie 3,5, którego epicentrum znajdowało się w rejonie Gliwic.

Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii

Ziemia w Polsce zatrzęsła się dwa dni po tym, jak tragiczne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Według najnowszych doniesień, zginęło co najmniej 250 osób. Cały czas trwa akacja ratunkowa.

Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 7,4 znajdowało się w pobliżu miasta San Jose del Palmar w departamencie Choco, na zachodzie kraju.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Kolumbia leży w obszarze tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia – linii uskoków sejsmicznych otaczających Ocean Spokojny, gdzie występuje większość (90 proc.) trzęsień ziemi na świecie.

Niewielkie trzęsienia ziemi, znane jako "temblores", są powszechne w centralnej i zachodniej Kolumbii, ale te o magnitudzie powyżej 6,0 zdarzają się rzadko. W 1999 r. trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 w pobliżu miasta Armenia zabiło ponad 1100 osób.

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