Trzęsienie ziemi we Włoszech. Uszkodzone domy i dziesiątki rannych

Wstrząsy odnotowano o godzinie 19:46 w rejonie Pól Flegrejskich niedaleko Neapolu. Według włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii epicentrum znajdowało się na głębokości około trzech kilometrów. W wyniku trzęsienia rannych zostało 21 osób, w tym dwie ciężko. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, kościoły oraz infrastruktura transportowa. W wielu miejscach doszło do przerw w dostawach prądu.

Największe zniszczenia w Pozzuoli

Najbardziej ucierpiało liczące około 80 tys. mieszkańców Pozzuoli, położone w centrum kaldery Pól Flegrejskich. W mieście zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, a w wielu innych uszkodzone zostały ściany i elewacje. Straż pożarna otrzymała dziesiątki zgłoszeń dotyczących spadających fragmentów budynków i osób uwięzionych w windach. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające osuwającą się ziemię, chmury pyłu oraz zniszczone samochody.

Po trzęsieniu ziemi władze zdecydowały o czasowym wstrzymaniu kursowania pociągów i metra w rejonie Neapolu. Ruch kolejowy został zawieszony, aby przeprowadzić kontrole infrastruktury. Wznowiono go około godziny 1:30 w nocy. Zamknięto również port w Pozzuoli po wykryciu pęknięć na drogach dojazdowych. Mieszkańcy informowali także o przerwach w dostawach energii elektrycznej.

Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w Neapolu i Pozzuoli, ale także na wyspach Procida i Ischia.

Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii odnotował w ciągu nocy kilkanaście kolejnych wstrząsów. Eksperci ostrzegali, że aktywność sejsmiczna może utrzymywać się przez następne dni. – Wstrząsy będą trwały w najbliższych dniach. Już wcześniej odnotowywaliśmy aktywność sejsmiczną, choć o mniejszej intensywności – powiedziała dyrektorka Obserwatorium Wezuwiusza Lucia Pappalardo.

Coraz większa aktywność sejsmiczna

Jak podkreślają eksperci, Pola Flegrejskie to kaldera superwulkanu o średnicy około 13 kilometrów, obejmująca zachodnią część Neapolu i okoliczne miejscowości. W ostatnich latach region doświadcza coraz częstszej aktywności sejsmicznej.

Według włoskich sejsmologów piątkowe trzęsienie było jednym z najsilniejszych, jakie odnotowano w tym rejonie od początku lat 80. XX wieku. Władze prowadzą kontrole budynków mieszkalnych, szkół i infrastruktury nadmorskiej oraz przygotowują plany ewakuacyjne na wypadek dalszego pogorszenia sytuacji.