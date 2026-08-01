Ukraina mogła mieć Żelazną Kopułę. Nastąpił nagły zwrot

Ukraina mogła otrzymać od Stanów Zjednoczonych izraelski system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła. Jak informuje "The Washington Post", taka propozycja pojawiła się w 2023 roku z inicjatywy zmarłego niedawno republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Ostatecznie plan nie został jednak zrealizowany z powodu sprzeciwu Izraela.

Według amerykańskiego dziennika premier Binjamin Netanjahu nie zgodził się na przekazanie systemu Kijowowi. Powodem miała być obowiązująca umowa o wspólnej produkcji Żelaznej Kopuły między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Choć baterie zostały sfinansowane przez rząd USA, Izrael zachował prawo współdecydowania o ich dalszym wykorzystaniu.

Ambasada Izraela w Stanach Zjednoczonych wyjaśniła, że obawy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa technologii.

– Istniało ryzyko, że technologia mogłaby trafić w ręce Iranu – przekazali przedstawiciele izraelskiej dyplomacji.

Zamiast Żelaznej Kopuły Ukraina dostała Patrioty

Izrael podkreśla, że zamiast systemu Żelazna Kopuła przekazał Ukrainie amerykańskie zestawy Patriot. Problem polega jednak na tym, że wojna z Iranem znacząco uszczupliła zapasy pocisków przechwytujących wykorzystywanych przez te systemy.

Dodatkowo prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że Waszyngton nie wyraził zgody na udzielenie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do Patriotów.

– To niesamowita broń. Musimy bardzo uważać, komu pozwalamy ją produkować – powiedział Trump.

Spór wrócił do amerykańskiego Kongresu

Sprawa przekazania Żelaznej Kopuły ponownie stała się przedmiotem debaty w Stanach Zjednoczonych. Kongresmeni pracują obecnie nad rozszerzeniem amerykańsko-izraelskiej umowy o wspólnej produkcji także na inne technologie wojskowe, w tym sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, broń biologiczną oraz systemy energii kierowanej.

Projekt znalazł się w ustawie o polityce obronnej wartej 1,15 bln dolarów, przyjętej przez Izbę Reprezentantów. Popierają go m.in. Binjamin Netanjahu oraz część republikańskich i demokratycznych kongresmenów.

Przeciwnicy zmian przypominają jednak właśnie historię zablokowania przekazania Żelaznej Kopuły Ukrainie. Demokratyczny senator Chris Van Hollen podkreślił, że systemy przeznaczone dla Kijowa znajdowały się na terytorium USA i zostały sfinansowane przez amerykańskich podatników, jednak Izrael skorzystał z prawa weta.

Na początku lipca Izrael po raz pierwszy przekazał system Żelazna Kopuła innemu państwu. Trafił on do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wraz z zapasem pocisków przechwytujących oraz zespołem specjalistów odpowiedzialnych za jego obsługę.

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