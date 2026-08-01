Nowa oferta TV Republika. "Nowoczesne usługi telefoniczne"

– Dzisiaj wystartowała nasza Republika Mobile. Specjalnie z okazji powstania warszawskiego tę datę żeśmy wybrali, bo chcemy łączyć ludzi – ogłosił w sobotę redaktor naczelny TV Republika, Tomasz Sakiewicz.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej stacji, oferta Republika Mobile obejmuje dwa abonamenty. "Standard kosztuje 24 zł miesięcznie (z e-fakturą) i zapewnia: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, internet LTE i 5G, 8 GB internetu. Dla bardziej wymagających przygotowano pakiet Premium za 36 zł miesięcznie (z e-fakturą). W jego ramach użytkownicy otrzymują: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, internet LTE i 5G, aż 50 GB internetu, roaming oraz 18 GB internetu w krajach Unii Europejskiej" – czytamy.

Dodatkowo w ofercie jest także internet mobilny. Do wyboru są trzy pakiety: 60 GB – 39 zł miesięcznie, 200 GB – 69 zł miesięcznie, 500 GB – 99 zł miesięcznie. Wszystkie działają w technologii LTE i 5G, zapewniając szybki dostęp do sieci na terenie całego kraju.

"Dla użytkowników przygotowano również dodatkowe pakiety danych, które można aktywować w kilka sekund. Do wyboru są: 5 GB za 4 zł, 30 GB za 12 zł, 60 GB za 18 zł, 120 GB za 25 zł" – przekazano.

TVN nowym liderem oglądalności. TV Republika przed TVN24

Pierwsze półrocze przyniosło istotne zmiany na polskim rynku telewizyjnym. Z danych Nielsen Audience Measurement, które podaje serwis Wirtualne Media, wynika, że nowym liderem oglądalności został TVN, który wyprzedził zarówno Polsat, jak i TVP1. Stacja była najchętniej oglądanym kanałem zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w szerokiej grupie komercyjnej 16–59. W zestawieniu kanałów informacyjnych Republika utrzymała przewagę nad TVN24.

Średnio w każdej minucie program TVN śledziło 400 tys. widzów. Kanał osiągnął 6,86 proc. udziału w rynku, poprawiając swój wynik o 8 proc. rok do roku. Taki rezultat pozwolił stacji awansować z trzeciego na pierwsze miejsce w rankingu.

Na drugim miejscu znalazł się Polsat. Nadawca zanotował stabilny wynik – jego udział w rynku wzrósł nieznacznie z 6,75 proc. do 6,76 proc.

Największą zmianę w czołówce odnotowała TVP1. Jedynka spadła z pozycji lidera na trzecie miejsce, a jej udział w rynku zmniejszył się o 9,2 proc., do 6,42 proc. Tuż za podium uplasowała się TVP2, która poprawiła wynik z 5,81 proc. do 6,06 proc.

Piątą lokatę zajęła Republika. Kanał informacyjny osiągnął 5,41 proc. udziału w rynku, mimo spadku o 12,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szóste miejsce przypadło TVN24, którego udział obniżył się z 5,56 proc. do 4,96 proc. Na siódmej pozycji znalazł się TV Puls z wynikiem 3,18 proc., co oznacza spadek o 4,5 proc.