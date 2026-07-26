Ostre reakcje po występie Kurskiego w TV Republika. "Będzie tylko gorzej", "będzie wojna"

Piotr Müller skrytykował decyzję o wysłaniu byłego prezesa TVP do reprezentowania PiS w mediach. Waldemar Buda zapowiedział natomiast dalszą eskalację sporu. Sam Kurski ostro zaatakował byłego premiera.

Müller: Teraz będzie tylko gorzej

Były rzecznik rządu Piotr Müller napisał na platformie X: "Wysyłanie Jacka Kurskiego, jako przedstawiciela PiS, do programów telewizyjnych jest najlepszym dowodem na to, przed czym ostrzegaliśmy w partii. Niestety od dawna ten człowiek już współrządził komunikacją w PiS. Teraz będzie tylko gorzej".

Wpis opublikował również Waldemar Buda. "Przedstawiciel PiS wysłany dzisiaj do telewizji, naprawdę przestańcie do nas apelować o spokój, o zgodę, o umiar. Będzie wojna" – napisał.

Kurski: Morawiecki realizuje niemiecki plan podboju Europy

W niedzielę na antenie TV Republika Jacek Kurski zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu udział w próbie rozbicia Prawa i Sprawiedliwości. – Tutaj mamy do czynienia z ordynarną akcją na zlecenie Tuska, na zlecenie koalicji 13 grudnia, rozbicia jedynej realnej machiny politycznej i wyborczej, która może odebrać im władzę – powiedział.

W dalszej części wystąpienia mówił: – Przez dwa lata przemysłu pogardy (...) Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa. Następnie ostro zaatakował posła skupionego wokół Mateusza Morawieckiego, Roberta Gontarza – Więc milcz teraz, młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata śp. Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej, w której dzisiaj uczestniczycie – grzmiał były prezes TVP.

Podsumowując swoją wypowiedź, Jacek Kurski dodał: – Krótko mówiąc, PiS, ostatnia polska niepodległość, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy, a Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić

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