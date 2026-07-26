"Serdecznie współczuję". Nietypowa wymiana zdań ws. PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS.

Szczucki: PiS spadnie poniżej 20 proc. w sondażach

Poseł Krzysztof Szczucki, związany ze stowarzyszeniem Rozwój Plus, skomentował sytuację w niedzielnym programie Polsat News.

– Nieprawdą jest, od razu też chcę zdementować, że Mateusz Morawiecki proponował podział Prawa i Sprawiedliwości. Muszę szczerze i uczciwie powiedzieć, że to pan prezes Jarosław Kaczyński dywagował na te tematy, sam uczestniczyłem w takich rozmowach, kiedy mówił, że być może taki podział byłby dobry. Ale wszyscy też wiedzieliśmy, że nigdy na coś takiego się nie zdecyduje – powiedział parlamentarzysta. – My ubolewamy w tym sensie, że ofiarą tego wszystkiego stanie się Prawo i Sprawiedliwość – dodał.

Zapytany, czy współczuje kolegom, którzy pozostaną w PiS, Szczucki zauważył, iż ugrupowanie pozbawione „jednego płuca” nie będzie mogło w pełni funkcjonować. – Prawo i Sprawiedliwość spadnie poniżej 20 proc. – ocenił Szczucki.

Fogiel: To nie jest sytuacja medycznie wskazana

Poseł PiS Radosław Fogiel stwierdził z kolei, że działalność stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego mogła być kontynuowana w partii po jego rozwiązaniu.

– I tak, dwa płuca są ważne, ale zaczyna być problem, jeżeli organ wewnętrzny wyrasta nagle gdzieś na plecach, czy jest poza organizmem. To nie jest sytuacja 100 proc. medycznie wskazana – powiedział parlamentarzysta.

Krzysztof Szczucki w odpowiedzi przyznał, że "serdecznie współczuje" Foglowi, który, pozostając w PiS, musi – jego zdaniem – tworzyć "narrację, na którą coraz większy wpływ mają ziobryści".

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