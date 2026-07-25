"Obrzydlistwo". Awantura o rozłam w PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS.

Pawłowska vs. Woś. Ostre słowa

Poseł PiS Michał Woś opublikował w mediach społecznościowych infografikę z napisem: "Rozłam wykonany przez Morawieckiego to prezent dla Tuska! Zgadzasz się? Zostaw [lajk]"

Na jego wpis zareagowała posłanka Monika Pawłowska, związana ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. "Michał, lubię Cię i szanuję, ale kolportować takie obrzydlistwo, bez cienia żenady? Rozumiem, że musicie trzymać tego jednego ograniczonego intelektualnie hejtera w swojej grupie, ale Ty? Jesteś inteligentny facet, co się z Tobą dzieje? Zlituj się" – napisała parlamentarzystka na portalu X.

Na jej słowa szybko odpowiedział, wywołany do tablicy, Michał Woś. "Mateusz doprowadził do rozłamu (fakt nr 1), z czego nikt tak się nie cieszy jak Tusk (fakt nr 2)" – napisał na portalu X poseł PiS.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, zwracając się do Pawłowskiej: "Wiem że dla wielu z Was przyjęcie tej oczywistej prawdy jest trudne". "Nie szukaj proszę zaczepki ze mną na X, bo się będę musiał odwdzięczyć – a sama wiesz, że arsenał niemały" – dodał Woś.

Müller do polityków PiS: Przestańcie atakować prawicę

W ostatnim czasie działacze PiS zarzucają Mateuszowi Morawieckiemu m.in. blokowanie programu Rodzina 500 plus, który stał się sztandarowym działaniem rządu Beaty Szydło, o którego realizacji przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią do dziś.

Do tych oskarżeń odniósł się na portalu X poseł Piotr Müller, należący do stowarzyszenia Rozwój Plus.

"Słucham niektórych moich kolegów z PiS i nie chce się wierzyć, co opowiadają. Teraz spin w sprawie 500 plus" – napisał parlamentarzysta. "Przestańcie atakować ludzi na prawicy. Skupcie się na krytyce nieudolnego rządu Tuska" – dodał.

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