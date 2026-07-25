Prezes PiS zaskoczył w TV Republika. Dziennikarka ledwo wytrzymała

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że "trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii", po tym, jak odmówiło podpisania deklaracji dotyczącej nieuczestniczenia w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. – We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i wszyscy wiedzieli, jakie będą skutki niepodpisania. Taką decyzję podjęli – stwierdził Kaczyński. Tym samym trwająca wiele miesięcy sprawa wyjścia Mateusza Morawieckiego z partii uzyska finał. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest szeroko komentowany w sieci.

Jarosław Kaczyński o "harcerzach" i "maślarzach" w TV Republika

W związku z piątkowymi wydarzeniami Jarosław Kaczyński gościł w różnych telewizjach. Wystąpił m.in. w programie Danuty Holeckiej na antenie TV Republika. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, jednak jeden z fragmentów niespodziewanie rozbawił prowadzącą. Gdy prezes PiS opowiedział o nieformalnych nazwach frakcji funkcjonujących wewnątrz partii, Holecka z trudem powstrzymywała śmiech.

Zwolenników Mateusza Morawieckiego zaczęto nazywać "harcerzami", ponieważ część jego najbliższych współpracowników działała w młodości w harcerstwie. Drugą grupę określano mianem "maślarzy". Nazwa nawiązuje do głośnego wpisu Tobiasza Bocheńskiego dotyczącego niemieckiego masła serwowanego na pokładzie samolotu LOT. Do tego środowiska zaliczano m.in. Jacka Sasina i Przemysława Czarnka. Jarosław Kaczyński ujawnił, że sam użył tych określeń podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem.

Danuta Holecka z trudem stłumiła śmiech

– Powiedziałem im: może byście byli w trakcie tej rozmowy. A jemu, czyli panu premierowi Morawieckiemu, powiedziałem: Tu jest "maślarz", ty jesteś "harcerzem", dobrze, żebyście tu byli razem – relacjonował.

Słowa prezesa PiS wyraźnie zaskoczyły prowadzącą program. Danuta Holecka pochyliła głowę, zasłoniła twarz dłonią i z trudem powstrzymywała śmiech. Ten moment szybko zwrócił uwagę widzów oglądających rozmowę.

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