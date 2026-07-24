Tak TVP Info pokazało konferencję prezesa PiS. "Wszyscy się na to składamy"

W piątek, podczas konferencji prasowej, Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad trzydziestu posłów Prawa i Sprawiedliwości "zrezygnowało z członkostwa w partii" po tym, jak odmówili podpisania deklaracji dotyczącej nieuczestniczenia w politycznych stowarzyszeniach. We wtorek sprawą zajmie się Komitet Polityczny PiS, który formalnie przyjmie ten fakt do wiadomości. Podczas konferencji prasowej prezes PiS podkreślił, że wszyscy parlamentarzyści wiedzieli, jakie będą konsekwencje niepodpisania deklaracji.

Dziwny pomysł TVP Info. "To jest telewizja publiczna, na którą się składamy"

Wydarzenie stało się główną informacją polityczną dnia. Konferencję prezesa PiS transmitowały wszystkie duże telewizje, w tym TVP Info. Kanał informacyjny telewizji publicznej zdecydował się na osobliwy zabieg podczas transmisji. Ekran podzielono na trzy części. W największym oknie pokazano Jarosława Kaczyńskiego, z kolei po lewej stronie można było zobaczyć kadry z Sejmu, a także... happening posła Adama Gomoły oraz senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, którzy zajadali się popcornem podczas wystąpienia prezesa PiS.

Kadr z TVP Info szybko trafił na platformę X. Udostępnił go m.in. popularny użytkownik o pseudonimie @chrzanik.

"TVP info podczas konferencji Kaczyńskiego podzieliło ekran i w rogu na żywo transmitowało jak poseł Gomoła i senator Kwiatkowski… jedzą popcorn XD Może byłoby to zabawne w prywatnej stacji. Ale to jest telewizja publiczna, na którą się wszyscy składamy" – skomentował.

"Jak nie jestem fanem PiSu, tak ta absolutna bezczelność, hipokryzja i podwójny standard obecnych śm**ci z obozu rządzącego mnie wkur**a bardziej nawet od dna TVP od Kurskiego"; "Kwiatkowski to ten prawomocnie skazany, a Gomoła to bohater afery łapówkarskiej? Same autorytety w TVP"; "Gomoła i Kwiatkowski. Stary cwaniak z wyrokami i młody cwaniak handlujący miejscami na listach. Elita i obraz parlamentaryzmu" – piszą pod postem niezadowoleni internauci.

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