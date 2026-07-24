To oni mają opuścić PiS. Lista nazwisk

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że "trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii", po tym, jak odmówiło podpisania deklaracji dotyczącej nieuczestniczenia w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. O północy minął termin na złożenie oświadczenia w tej sprawie. Brak takiej deklaracji miał skutkować wykluczeniem z ugrupowania.

– We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i wszyscy wiedzieli, jakie będą skutki niepodpisania. Taką decyzję podjęli – stwierdził Kaczyński.

Zaznaczył, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie chciało rozstawać się ze swoimi członkami "w negatywnych odczuciach", jednak uznało, że działalność stowarzyszenia stała się elementem prowadzącym do podziałów wewnątrz formacji. – Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako na czynnik podziału naszej partii. Na to zgody być nie mogło – podkreślił prezes PiS.

Poszli za Morawieckim. Lista nazwisk

Podczas swojego wystąpienia Kaczyński nie wskazał żadnego nazwiska. Nieoficjalną listę opublikował portal Interia.pl. Znajduje się na niej 37 posłów: Mateusz Morawiecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Olga Semeniuk-Patkowska, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Ryszard Terlecki, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Elżbieta Duda oraz Michał Cieślak.

W stowarzyszeniu Rozwój Plus działają również europosłowie: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Do organizacji należy także Krzysztof Szczucki – poseł, który pozostaje zawieszony w PiS.

Czytaj też:

"Jedno ważne wyjaśnienie". Müller zabrał głos po oświadczeniu prezesa PiS Czytaj też:

"Mamy do czynienia z rozłamem". Czarnek zdradza, co usłyszał od Morawieckiego