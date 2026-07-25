"Przestańcie atakować". Współpracownik Morawieckiego do PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS.

Müller: Nie chce się wierzy, co opowiadają

Między politykami jednej – do niedawna – partii dochodzi do coraz większych napięć, czego przykładem są kłótnie w mediach społecznościowych.

W ostatnim czasie działacze PiS zarzucają Mateuszowi Morawieckiemu m.in. blokowanie programu Rodzina 500 plus, który stał się sztandarowym działaniem rządu Beaty Szydło, o którego realizacji przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówią do dziś.

Do tych oskarżeń odniósł się na portalu X poseł Piotr Müller, należący do stowarzyszenia Rozwój Plus.

"Słucham niektórych moich kolegów z PiS i nie chce się wierzyć, co opowiadają. Teraz spin w sprawie 500 plus" – napisał parlamentarzysta. "Przestańcie atakować ludzi na prawicy. Skupcie się na krytyce nieudolnego rządu Tuska" – dodał.

"Zaraz się jeszcze okaże, że Morawiecki pracował dla Marsjan"

"A tak w ogóle:

– Kto w 2019 roku rozszerzył program 500 plus na pierwsze dziecko (wcześniej było od drugiego)?

Rząd Morawieckiego!

– Kto w 2023 przygotował podwyższenie programu do 800 plus? Rząd Morawieckiego!" – czytamy we wpisie Müllera.

Polityk ironizował, że "zaraz się jeszcze okaże, że Morawiecki pracował dla Marsjan".

"Przestańcie dzielić prawicę" – zaapelował Piotr Müller.

Czytaj też:

Wypisał się ze stowarzyszenia Morawieckiego. Teraz apeluje do polityków Czytaj też:

Morawiecki wskazał "dwie najważniejsze sprawy"