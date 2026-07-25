Wypisał się ze stowarzyszenia Morawieckiego. Teraz apeluje do polityków

"Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy: każdy idzie w swoim kierunku i niech każdy z nas poszerza swój elektorat. Nie prowadźmy walki między sobą, bo naszym wrogiem i wrogiem kraju jest Donald Tusk. Zachęcam do spokoju i pracy organicznej dla dobra przyszłości kraju" – napisał na platformie X Daniel Obajtek.

Przy okazji europoseł PiS i były prezes Orlenu zaprosił we wpisie „28 lipca przed warszawską prokuraturę, która chce mi postawić zarzuty za to, że stanąłem w obronie uczuć religijnych, wycofując tygodnik »Nie« z obrazoburczą okładką”.

Ultimatum dla polityków PiS. Obajtek wypisał się ze stowarzyszenia "Rozwój Plus"

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń – pod groźbą wykluczenia z partii.

Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus".

We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że z grupy sygnatariuszy listu członków stowarzyszenia „Rozwój Plus” do Jarosława Kaczyńskiego, wymagane przez kierownictwo oświadczenie złożył europoseł Daniel Obajtek oraz poseł Anita Czerwińska.

Stronnicy Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS.

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