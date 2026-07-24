Konferencja Morawieckiego. Były premier zapytany, czy założy partię

Polityk wraz ze swoją frakcją pojawił się w Sejmie i wygłosił oświadczenie. Jak twierdził, grupa ta miała "do końca walczyć o jedność Prawa i Sprawiedliwości" i działała w tym zakresie w dobrej wierze. Morawiecki zapowiedział, że Rozwój Plus będzie działało na rzecz Polski. Zaznaczył, że najważniejszym zadaniem jest odsunięcie od władzy Donalda Tuska.

Morawiecki: Do końca walczyliśmy o jedność w PiS

– Jeszcze dzisiaj rano wysłałem list z nowymi propozycjami dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego po to, żeby podkreślić, że deklaracja, która została wynegocjowana, jest deklaracją, która ma bardzo solidne podstawy i zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone, działali w oparciu o tę strategię, która umownie się nazywa strategią dwóch płuc – powiedział były szef rządu.

– Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tę strategię, która umownie się nazywa strategią dwóch płuc, żeby rzeczywiście w ten sposób realizować nasz sposób, model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców – kontynuował.

– Spory na tej prawicy są sporami w rodzinie – powiedział Morawiecki. – Tak naprawdę ostrze ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom – dodał. Morawiecki mówił również o tzw. szeroko pojętej prawicy. W jego opinii "obecnie polska prawica nie ma hegemona, lecz kilka nurtów".

– [...] Ze mną tutaj są ludzie, którzy zakładali partię Prawo i Sprawiedliwość, niektórzy nawet byli jeszcze w Porozumieniu Centrum. To są ludzie, którzy budowali od podstaw struktury, którzy w wielkim dziele poprawy losu Polaków, walki o lepszą Polskę, zwłaszcza w latach 2015-2023, odegrali ogromną, niepośrednią rolę – powiedział Morawiecki, dodając, że posłowie nie mogli się zgodzić na narzucanie "lojalek" do podpisu.

"Nie pytajcie dziś o partię"

Dziennikarze zapytali, czy zostanie założona nowa partia. Były premier odpowiedział krótko na to pytanie. Jak twierdził, usunięcie posłów z PiS jest zaskoczeniem.

– My do końca pracowaliśmy na scenariusz jedności, na rzecz porozumienia zgody. Pewnie i grabarze porozumienia potrafili tak utkać te średnio powiązane ze sobą wątki. Jesteśmy zaskoczeni. Musimy przedyskutować plany do tyczące przyszłości – powiedział Morawiecki. – Nie pytajcie dziś o partię, nie pytajcie o klub. Do końca walczyliśmy o jedność – dodał.

Polityk nie chciał wskazać nazwisk osób, których określił jako " całkiem niewielką grupę intrygantów całkiem sprawną w gierkach partyjnych", którzy chcieli wypchnięcia jego frakcji z PiS. – Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść, nie odpowiadamy na większość zaczepek. Czasami będzie trzeba prostować niektóre rzeczy i nasi posłowie będą to robić – powiedział Morawiecki.

Zapytany, czy wyobraża sobie w przyszłości szeroką prawicową koalicję rządową z udziałem Grzegorza Brauna, Morawiecki nie udzielił odpowiedzi.

Członkowie Stowarzyszenie Rozwój Plus nie będą w PiS

W czwartek (23 lipca) minął termin ultimatum dla posłów PiS partii Jarosława Kaczyńskiego. Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego nie złożyli oświadczeń o rezygnacji udziału w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Zdaniem kierownictwa PiS taki polityczny i konkurencyjny wobec partii charakter ma założone wiosną br. stowarzyszenie Rozwój Plus, na którego czele stoi Morawiecki.

Wobec tego kierownictwo PiS podjęło zapowiadane wcześniej kroki. Kaczyński ogłosił w piątek, że około trzydziestu kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości "zrezygnowało z członkostwa w partii" po tym, jak odmówili podpisania wspomnianej deklaracji.

Prezes PiS przekonywał, że osoby związane ze stowarzyszeniem mogły realizować swoje pomysły w ramach struktur partii. Jak zaznaczył, kierownictwo ugrupowania proponowało kompromis i było gotowe na ustępstwa, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia.

Zdaniem części polityków PiS frakcja Morawieckiego od dłuższego czasu dążyła do rozłamu w PiS, a jej lider kwestionował przywództwo prezesa.

Były premier stoi na stanowisku, że Rozwój Plus nie jest alternatywą względem PiS, a jego zadaniem jest m.in. poszerzanie bazy wyborczej ugrupowania. We wtorek Morawiecki wygłosił i opublikował oświadczenie, w którym przekonywał, że "różnica zdań nie jest zdradą, a praca programowa nie jest rozłamem".

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