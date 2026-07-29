"Który to już ban za mówienie prawdy". Kurski reaguje na decyzję władz PiS

Jacek Kurski otrzymał zakaz wypowiedzi w mediach. To efekt decyzji, jaką we wtorek podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Kara została nałożona za występ Kurskiego w Telewizji Republika, w którym ostro zaatakował Mateusza Morawieckiego.

Polityk odniósł się do decyzji władz partii w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu. Kurski wskazał, że nie pierwszy raz został ukarany za, jak stwierdził, mówienie prawdy. Jednocześnie przekonuje, że nie wycofa się ze swojej krytycznej oceny byłego premiera.

– Któryż to już w moim życiu ban na publiczne wypowiedzi za mówienie prawdy. Tak było przy słynnym dziadku [z Wehrmachtu – przyp. red.], tak było przy nocnej zmianie, tak jest teraz. Nie powiem nic więcej, bo nie chcę żeby szczucie na mnie było wykorzystywane do ataków na Prawo i Sprawiedliwość. Tym bardziej ciekawe, co myślą o mojej wypowiedzi ludzie z drugiej strony – powiedział na filmiku.

Na dalszej części nagrania polityk przytacza wypowiedzi prof. Antoniego Dudka oraz redaktora Jacka Gądka z Onetu. Obie są krytyczne wobec Morawieckiego.

– Lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości, stosując się do bana, wrócę do tematu, kiedy tylko kurz opadnie – dodał Kurski na zakończenie nagrania.

Kurski ukarany

Występ byłego prezesa TVP na antenie TV Republika wywołał duże kontrowersje. Jacek Kurski oskarżył m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego o udział w próbie rozbicia PiS i zarzucił mu działanie na rzecz realizacji "niemieckiego planu podboju Europy", czym zirytował nie tylko polityków partii, ale także samego prezesa Kaczyńskiego.

Już w niedzielę media donosiły, że Jarosław Kaczyński będzie się domagał wyjaśnień od byłego prezesa TVP. Według niektórych mediów, Jacek Kurski miał zostać ukarany zakazem występów medialnych.

Jego głośna wypowiedź przykryła dwa ważne dla PiS wydarzenia: kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu oraz decyzję jednego z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus o powrocie do partii.

Czytaj też:

"Nasika ci na poduszkę". Kaczyński miał to powiedzieć o Kurskim Czytaj też:

Rzecznik PiS: Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych