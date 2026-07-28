Prof. Dudek: Kurski powiedział to, czego wiele osób w PiS się bało

Dudek był pytany w TVN24 o atak Kurskiego na Morawieckiego i jego otoczenie. Zdaniem politologa były szef TVP "powiedział coś, co wiele osób w PiS uważało, tylko bało się to głośniej powiedzieć, bo prezes Kaczyński namaścił Morawieckiego na premiera".

– Cała kariera Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości była oparta na jednym atucie, wprawdzie bardzo silnym, który nazywał się Jarosław Kaczyński. Ten atut zaczął wietrzeć po wyborach w 2023 roku i teraz mamy fazę rozstania – tłumaczył profesor.

Dzisiaj decyzja ws. "rozłamowców"

We wtorek (28 lipca) władze PiS mają oficjalnie zdecydować o wykluczeniu z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus, których nazywają "rozłamowcami". Morawiecki i jego ludzie stoją na stanowisku, że zostali z PiS wypchnięci.

– To prezes Kaczyński w zupełnie niezrozumiały sposób dał tlen premierowi Tuskowi, który teraz może sobie drwić z PiS-u i tego, co się tam dzieje – stwierdził Dudek. Zastrzegł przy tym, że sprawa afery szpitalnej zaczyna wracać i w związku z tym "ten oddech dla premiera Tuska był bardzo krótkotrwały".

Zapytany o to, co wydarzy się po wyrzuceniu z PiS członków stowarzyszenia Morawieckiego, politolog zwrócił uwagę, że jeśli ci zdecydują się zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu, "będzie to pogłębienie tego sporu".

PiS zmienia zdanie. Jest nowy kandydat na wicemarszałka Sejmu

W poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że nowym kandydatem na wicemarszałka Sejmu z ramienia partii Kaczyńskiego będzie lider stowarzyszenia OdNowa RP Marcin Ociepa, były wiceszef MON w rządzie Morawieckiego.

– Na miejscu premiera Tuska trzymałbym kciuki, żeby koniecznie grupa Morawieckiego zgłosiła swojego kandydata na wicemarszałka, bo wtedy koalicja rządowa wybierze jego, a nie posła Ociepę i będzie to dodatkowy konflikt pomiędzy dotychczasowymi stronami, bo ludzie PiS-u będą oskarżać Morawieckiego, że już dostał nagrodę od Tuska, bo dostał wicemarszałka – powiedział Dudek.

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