W Sejmie szykują się zmiany. Oto faworyt frakcji Morawieckiego

Gazeta przypomina, że Morawiecki wraz z grupą ok. 40 posłów opuścił PiS po konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim i niewypełnieniu ultimatum dotyczącego rozwiązania stowarzyszenia Rozwój Plus.

Według "SE", frakcja byłego premiera planuje utworzyć nowy klub w Sejmie, który może stać się trzecim co do wielkości w parlamencie.

– Będziemy chcieli mieć swojego wicemarszałka Sejmu, faworytem jak na razie jest Marcin Horała – powiedział jeden z posłów, stronników Morawieckiego, cytowany w artykule.

PiS zmienia zdanie. Jest nowy kandydat na wicemarszałka Sejmu

W poniedziałek (27 lipca) szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że nowym kandydatem na wicemarszałka Sejmu z ramienia partii Kaczyńskiego będzie lider stowarzyszenia OdNowa RP Marcin Ociepa, były wiceszef MON w rządzie Morawieckiego.

Błaszczak pytany przez dziennikarzy, czy to ruch uprzedzający, żeby stanowiska wicemarszałka nie otrzymał Rozwój Plus, odparł, że "nawet, kiedy powstanie inny klub, reprezentujący inną partię, którą buduje Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycyjnym".

Jeśli frakcja Morawieckiego stworzy w Sejmie nowy klub, Prawo i Sprawiedliwość straci pozycję największego klubu na rzecz Koalicji Obywatelskiej.

Kaczyński mówił, że albo Witek, albo nikt

PiS nie ma swojego wicemarszałku od listopada 2023 r., kiedy Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek, a prezes Jarosław Kaczyński oświadczył, że innego kandydata nie będzie.

Błaszczak zapytany o Witek powiedział, że "ma pewne problemy natury zdrowotnej". – Wybaczcie państwo, że nie będę informował o szczegółach, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności – przekazał szef klubu PiS w rozmowie z dziennikarzami.

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