Nowa zapowiedź Morawieckiego. "Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z partii"

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek w Kanale Zero, że na wtorek na godz. 20:00 zwołał spotkanie posłów, senatora i europosłów należących do stowarzyszenia "Rozwój Plus". Wyjaśnił, że będzie to „długie, ciekawe, ważne, burzliwe spotkanie, zarówno merytoryczne, programowe, jak i koncepcyjne, operacyjne”.

Morawiecki zapowiada: Założymy swój klub parlamentarny

– Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub – zapowiedział.

Dopytywany, czy stanie się to już w tym tygodniu, Mateusz Morawiecki odpowiedział, że to "wysoce prawdopodobne".

Były premier dodał, że "Rozwój Plus" będzie zapewne "roboczą" nazwą klubu.

Mateusz Morawiecki dopytany, czy zostanie jego szefem, odpowiedział, że prawdopodobnie tak, ale podda również to pod dyskusję.

– Najistotniejsze jest to, byśmy się we właściwy sposób ukonstytuowali i przedyskutowali plan działań do wyborów. W jaki sposób chcemy przekonywać Polaków, że ta taka konserwatywna tożsamościowa patriotyczna, ale centroprawicowa oferta dla Polaków jest czymś, na co warto zwrócić uwagę – dodał.

Rozłam w PiS. Morawiecki i jego stronnicy odchodzą z partii

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska".

Termin na podjęcie decyzji przez każdego polityka PiS upłynął w czwartek 23 lipca.

Jacek Sasin jeszcze pierwszego dnia ogłosił, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS. W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu "Rozwój Plus" i wrócił do partii.

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