Są wyniki nowego sondażu. Uwzględniono partię Morawieckiego

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" sprawdzono poparcie dla partii politycznych. W badaniu uwzględniono również ewentualną partię byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sondaż poparcia dla partii politycznych. Wariant bez ugrupowania Morawieckiego

W pierwszym wariancie badania – bez partii Mateusza Morawieckiego – liderem sondażu jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 32,75 proc. głosów.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,14 proc.

Trzecią siłą parlamentarną – według sondażu – jest Konfederacja, na którą zagłosować chce 13,85 proc. Polaków.

Na czwartym miejscu jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,62 proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica z wynikiem na poziomie 8,10 proc.

Na granicy progu wyborczego balansuje Partia Razem (4,99 proc.).

Do Sejmu nie dostałoby się PSL (3,94 proc.) oraz Polska 2050 (2,09 proc.).

Drugi wariant sondażu. Partia Morawieckiego balansuje na granicy progu wyborczego

W drugim wariancie sondażu – z partią Mateusza Morawieckiego – formacja byłego premiera uzyskuje 4,90 proc. poparcia, co plasuje ją o włos od progu wyborczego.

Jeśli partia Rozwój Plus wystartowałaby w wyborach, to najwięcej poparcia traci PiS. Poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego spada o 2,62 pkt. proc. – z 24,14 proc. do 21,52 proc.

"Pokazuje to, że potencjalny elektorat formacji Rozwój Plus wywodzi się bezpośrednio ze skrzydeł dotychczasowej Zjednoczonej Prawicy" – podkreśla "Super Express".

Koalicja Obywatelska w drugim wariancie traci niecały 1 pkt proc., uzyskując spadek o 0,99 pkt. proc. "Utrzymuje jednak bezpieczną pozycję lidera z wynikiem 31,76 proc. i jednocześnie powiększa swoją przewagę nad PiS do ponad 10 pkt. proc." – komentuje dziennik.

"Super Express" zwraca uwagę, że pojawienie się nowej inicjatywy spycha Partię Razem poniżej wymaganej granicy, powodując spadek z 4,99 proc. na 4,73 proc., podczas gdy "Rozwój Plus" ociera się o wejście do Sejmu z wynikiem 4,90 proc.

W wariancie z partią Mateusza Morawieckiego ugrupowanie Grzegorza Brauna delikatnie zyskuje, notując wzrost o 0,44 pkt. proc. Konfederacja minimalnie traci, notując spadek poparcia o 0,45 pkt. proc.

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 roku.

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