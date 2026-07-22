Morawiecki przejmie PiS? Są wyniki nowego sondażu

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", ankietowanych zapytano, kto ma największe szanse na przejęcie PiS, w przypadku przejścia prezesa Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę.

Kto zostanie liderem PiS? Większość ankietowanych twierdzi, że Morawiecki

46 proc. badanych wskazało, że to były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki ma największe szanse na to, aby zostać liderem PiS. Wśród samych wyborców PiS na byłego szefa rządu wskazało 34 proc. "Taka rozbieżność pokazuje, że ten polityk cieszy się szeroką rozpoznawalnością i sympatią wśród centrowego elektoratu, choć w samej partii musi mierzyć się z silną konkurencją" – ocenia "Super Express".

Czarnek na drugim miejscu w sondażu

Na drugim miejscu znalazł się wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek. Na byłego ministra edukacji wskazało 18 proc. ankietowanych. Wśród elektoratu PiS na Przemysława Czarnka wskazało 21 proc. badanych.

Na podium jeszcze Szydło. Ziobro na czwartym miejscu

Na trzecim miejscu znalazła się była premier, europoseł Beata Szydło, na którą wskazało 15 proc. ogółu badanych i 11 proc. wśród sympatyków PiS.

Kolejne miejsce zajął były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro, na którego wskazało 9 proc. ogółu wyborców i 7 proc. elektoratu PiS.

12 proc. wszystkich wyborców wybrałoby kogoś innego. 2 proc. wyborców PiS wskazało, że prezesem PiS zostanie ktoś inny.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17 lipca 2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 roku życia. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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