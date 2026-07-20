Partia Morawieckiego? Tyle poparcia straciłby PiS

Z sondażu Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że PiS może liczyć na poparcie na poziomie 25,41 proc. "W tym układzie sił ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zachowywało pełną dominację nad resztą opozycji jako główna i skonsolidowana siła po prawej stronie" – czytamy.

Sondaż: Tyle poparcia straciłby PiS, gdyby Morawiecki założył partię

Jednak w wariancie, kiedy ankietowani mieliby jeszcze do wyboru partię "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego, to zyskałaby ona poparcie na poziomie 2,33 proc.

"Super Express" ocenia, że "choć to wynik poniżej progu wyborczego, polityczny koszt dla PiS okazuje się ogromny", bo poparcie dla PiS spada do poziomu 23,80 proc. Oznacza to stratę o 1,61 pkt. proc.

"Zestawienie tych danych jasno pokazuje, że niemal całe poparcie dla ruchu Morawieckiego pochodzi z dotychczasowej bazy wyborczej PiS. Zjawisko to potwierdza, że samodzielny start otoczenia byłego premiera nie buduje nowej większości, a jedynie dzieli obecny elektorat. Dla Nowogrodzkiej to poważne ostrzeżenie, że wewnętrzne ambicje mogą trwale odebrać szansę na rywalizację z liderem sondaży" – komentuje gazeta.

Politolog skomentował wyniki sondażu

Wyniki sondażu skomentował politolog, prof. Kazimierz Kik.

"Widać, że Mateusz Morawiecki i jego ewentualna przyszła partia mogą stać się zagrożeniem dla PiS. Na naszych oczach rozgrywa się dramat PiS i Kaczyńskiego. Partia chce się rozwijać, iść do przodu, ale jest trzymana przez wodza Kaczyńskiego i to jest problem. PiS traci na rozłamie" – powiedział.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17 lipca 2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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