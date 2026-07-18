Morawiecki powinien odejść z PiS? "Nastroje wyborców się zmieniły"

W sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", Polaków zapytano, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własną partię?

Morawiecki powinien odejść z PiS? Ponad połowa Polaków uważa, że tak

20 proc. zdecydowania uważa, że Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własne ugrupowanie. "Raczej tak" odpowiedziało 36 proc. Oznacza to, że łącznie 56 proc. Polaków twierdzi, że były premier powinien opuścić partię Jarosława Kaczyńskiego.

24 wskazało na odpowiedź "raczej nie", a 20 proc. "zdecydowanie nie". Daje to łącznie 44 proc. ankietowanych, którzy uważają, że były szef rządu nie powinien odchodzić z PiS.

"Porównując te wyniki z poprzednim sondażem dotyczącej tej sprawy od razu widać, że nastroje wyborców się zmieniły (w sondażu Instytutu Badań Pollster z przełomu czerwca i lipca wyniki były następujące: »zdecydowanie tak« 10 proc., »raczej tak« 22 proc., »zdecydowanie nie« 40 proc., »raczej nie« 28 proc.)" – przypomina „Super Express”.

Wyborcy PiS są jednak w większości przeciwni wewnętrznym podziałom i odejściu byłego premiera. Przeciwników takich pomysłów jest 49 proc., a za partią Mateusza Morawieckiego opowiedziało się 20 proc. 31 proc. nie wie/nie ma zdania w tej sprawie.

Ultimatum dla polityków PiS. Albo partia, albo stowarzyszenie

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał w środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

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