Partia Morawieckiego? Tylu Polaków oddałoby na nią głos

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polakom zadano pytanie: "Czy gdyby w wyborach do Sejmu wystartowała partia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, zagłosował(a)by Pan/i na nią?".

Partia Morawieckiego? Wyniki sondażu nie dają optymizmu

Łącznie 67,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie zagłosowałoby na partię Mateusza Morawieckiego, z czego opcję "zdecydowanie nie" wskazało 55,1 proc. badanych, a "raczej nie" – 12,7 proc.

17,8 proc. Polaków wyraziło chęć oddania głosu na ugrupowanie byłego premiera, z czego opcję "zdecydowanie tak" wybrało 1,6 proc. pytanych, a odpowiedź "raczej tak" – 16,2 proc.

14,4 proc. respondentów odpowiedziało "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Na partię Morawieckiego zagłosowaliby wyborcy koalicji rządowej?

Wśród wyborców koalicji rządowej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) 1 proc. respondentów przekazało, że "zdecydowanie" zagłosowałoby na partię Mateusza Morawieckiego. 3 proc. – "raczej" by na nią zagłosowało, 11 proc. – "raczej nie", a 83 proc. – "zdecydowanie nie". Niezdecydowanych wyborców koalicji rządowej jest 2 proc.

"Rozwój Plus" wśród wyborców opozycji

Jeśli chodzi o wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej), to 3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 30 proc. – "raczej tak", 15 proc. "raczej nie", a 32 proc. – "zdecydowanie nie". Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliło 20 proc. pytanych w tej grupie.

Wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej "zdecydowanie" na partię Mateusza Morawieckiego zagłosowałby 1 proc. pytanych, "raczej" – 24 proc., "raczej nie" – 19 proc., "zdecydowanie nie" – 45 proc.. Niezdecydowanych jest 11 proc. odpowiadających.

Jeśli chodzi o wyborców PiS – 5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 40 proc., "raczej tak", 8 proc. "raczej nie", a 15 proc. "zdecydowanie nie". Niezdecydowanych było 32 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS w dniach 16-17 lipca 2026 roku na grupie 1000 respondentów metodą CAWI/CATI.

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