Tusk czy Morawiecki? Polacy w sondażu wskazali lepszego premiera

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polaków zapytani, kto – ich zdaniem – jest lepszym premierem – Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki.

Kto był lepszym premierem – Tusk czy Morawiecki? Są wyniki sondażu

37,2 proc. badanych stwierdziło, że lepszym szefem rządu jest Donald Tusk.

24,6 proc. ankietowanych wskazało, że lepszym premierem był Mateusz Morawiecki.

22,1 proc. Polaków ocenia Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego w roli premiera tak samo.

16,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Morawiecki lepiej oceniany wśród młodszych wyborców

Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu, zauważyła, że Donald Tusk lepiej sprawdza się jako premier częściej według mężczyzn (40 proc.) niż kobiet (35 proc.).

"Obecnego szefa rządu za sprawniejszego uważa niemal co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia (48 proc.) i dwóch na pięciu badanych posiadających wyższe wykształcenie (41 proc.). Częściej niż ogół respondentów takie zdanie wyrażają badani, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto (49 proc.) oraz z miast liczących w granicach 200 tys. – 499 tys. mieszkańców (52 proc.)" – czytamy.

Mateusz Morawiecki jest oceniany lepiej od Donalda Tuska przez młodszych wyborców (21,2 do 20,1 proc. w grupie wiekowej 18-24 lat i 26,1 do 18,4 proc. w grupie wiekowej 25-34 lata) oraz przez badanych z wykształceniem zawodowym (32,9 do 28,6 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 lipca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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