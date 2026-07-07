Kto był najlepszym premierem? Zaskakujące wyniki sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano o to, kto ich zdaniem był najlepszym premierem po 1989 roku.

Kto był najlepszym premierem? Sondaż: Większość Polaków nie wie

Najwięcej – aż 29,8 proc. uczestników sondażu nie potrafiło wskazać, kto był najlepszym szefem rządu.

16,4 proc. oceniło, że najlepszym premierem był Tadeusz Mazowiecki.

Drugie miejsce zajął premier Donald Tusk – 11,5 proc. wskazań. Trzecie – były premier Mateusz Morawiecki – 11 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Leszek Miller – 6,1 proc., Beata Szydło – 5,1 proc., Jan Olszewski – 4,8 proc. oraz Jerzy Buzek – 3,5 proc. Waldemara Pawlaka wskazało 2,9 proc. ankietowanych, Jarosława Kaczyńskiego – 2,7 proc., a Marka Belkę – 2 proc.

Niższe wyniki uzyskali: Włodzimierz Cimoszewicz – 1,8 proc., Ewa Kopacz – 1 proc., Hanna Suchocka – 0,8 proc., Jan Krzysztof Bielecki – 0,5 proc. oraz Józef Oleksy – 0,1 proc.

Kazimierz Marcinkiewicz nie uzyskał wskazań w badaniu.

Jak wskazali wyborcy koalicji rządzącej, a jak opozycji?

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) najwyższy wynik uzyskał Donald Tusk – 33 proc. wskazań. Na drugim miejscu znalazł się Tadeusz Mazowiecki (21 proc.), a na kolejnym – Leszek Miller (8 proc.).

Wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej) najlepszy wynik uzyskał Mateusz Morawiecki – 25 proc. Tadeusza Mazowieckiego wskazało 9 proc., Jana Olszewskiego – również 9 proc., Leszka Millera – 8 proc., Beatę Szydło – także 8 proc., a Jarosława Kaczyńskiego – 7 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 12–14 czerwca 2026 roku, metodą mixed-mode: standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, realizowanych online oraz telefonicznie – CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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