Kto premierem po Tusku? Polacy w sondażu wskazali faworyta

"Kto Twoim zdaniem mógłby w przyszłości zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?" – zapytano w sondażu SW Research na zlecenia portalu zero.pl.

Kto premierem po Tusku? Sondaż: Sikorski faworytem

24,7 proc. ankietowanych wskazało na obecnego wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Na drugim miejscu z 8 proc. wskazań znalazł się wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podium zamyka były marszałek Sejmu, obecnie wicemarszałek, Szymon Hołownia z wynikiem na poziomie 6 proc.

4,4 proc. uczestników sondażu wskazało obecną wiceszefową MON Magdalenę Sobkowiak-Czanecką.

2,9 proc. wybrało rzecznika prasowego rządu Adama Szłapkę.

Ponad 30 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie

23 proc. respondentów widziałoby na stanowisku premiera inną osobę. 31 proc. nie ma zdania w sprawie tego, kto mógłby być premierem po Donaldzie Tusku.

Wśród kobiet wyróżnił się wysoki odsetek niezdecydowanych (38,8 proc.).

10,3 proc. najmłodszych respondentów do 24 roku życia wskazało na Magdalenę Sobkowiak-Czanecką.

Z kolei Radosław Sikorski wygrał zdecydowanie w najstarszej grupie wiekowej – 50 plus (32,7 proc.).

Odpowiedź "inna osoba" padła najczęściej (34,2 proc.) wśród mieszkańców miast od 200 do 499 tys. mieszkańców. W tej samej grupie Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał swój najwyższy wynik (9,7 proc.)

Sondaż został zrealizowany 12 sierpnia 2026 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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