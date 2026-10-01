Raper ujawnił kulisy spotkania z prezydentem. "Niech sobie mówią, co chcą"

Peja, czyli Ryszard Andrzejewski, od ponad 30 lat jest obecny na polskiej scenie hip-hopowej. Raper gościł w podcaście Bogdana Rymanowskiego, gdzie wrócił do spotkania z Karolem Nawrockim. Raper opowiedział, co skłoniło go do napisania listu do prezydenta i jakie kwestie poruszyli podczas niemal dwugodzinnej rozmowy. Wśród tematów znalazły się m.in. relacje z Izraelem oraz wizyta polskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych.

Peja u Bogdana Rymanowskiego

Jednym z wątków rozmowy było jego spotkanie z Karolem Nawrockim, do którego doszło w ubiegłym roku. Jak ujawnił raper, wszystko zaczęło się od listu skierowanego do prezydenta. Andrzejewski chciał w ten sposób zwrócić uwagę na kwestie związane z działaniami Izraela i współpracą z tym państwem. Jak tłumaczył, samo publikowanie komentarzy w mediach społecznościowych przestało mu wystarczać.

– To była ta faza, kiedy ja wszedłem mocno w komentarz na temat działań Izraela (...). Stwierdziłem, że pisanie na Facebooku to jest już za mało. Gdzieś zainspirował mnie do tego chłopak, który w Tczewie wystąpił do miejscowych władz o unieważnienie współpracy między izraelskim miastem a Tczewem. (...) Ja wpadłem na pomysł, żeby też napisać do prezydenta, kiedy dowiedziałem się o zakupie przez pana Kosiniaka-Kamysza radarów od Izraela. (...) Po prostu zebrałem pakiet informacji o tym, jakie firmy współpracują z izraelskimi (...), poprosiłem o rozmowę. Nie napisałem, że żądam zerwania współpracy militarnej i gospodarczej, ale że jestem zaniepokojony tym, co widzę, i jako obywatel składam takie wnioski i oczywiście chętnie porozmawiam o tym na spotkaniu, jeżeli prezydent umożliwi mi to" – stwierdził.

Po wysłaniu listu muzyk otrzymał telefon z Kancelarii Prezydenta. Na spotkanie z Karolem Nawrockim wybrał się w towarzystwie Piotra Miężała, swojego scenicznego przyjaciela.

Raper ujawnił kulisy rozmowy z prezydentem

Raper zdradził również, że przed wizytą zadbał o to, by spotkanie nie miało zbyt oficjalnego charakteru. Wspomniał przy tym o swojej rozmowie z kolegą.

– Ja mówię: "Nie ubieraj marynarki, bo będziemy wyglądać jak goryle z bramki i będą nas hejtować". Będzie tak, jak chcą widzieć prezydenta. Niech sobie mówią, co chcą. On jest świetnym gościem. Rozmawialiśmy na bardzo różne tematy – przyznał.

Jak wynika z relacji Pei, podczas około dwugodzinnej rozmowy poruszono znacznie więcej kwestii niż tylko współpracę z Izraelem. Dyskutowali również o wizycie Karola Nawrockiego w USA oraz początkach jego kariery politycznej. Andrzejewski nie chciał jednak zdradzać szczegółów całej rozmowy.

Okazuje się, że muzyk otrzymywał zaproszenia na kolejne wydarzenia z udziałem polityka, jednak nie zawsze mógł z nich skorzystać.

– Byłem zapraszany na parę imprez, na Święto Wojska Polskiego. Z wielu powodów często nie mogę – w maju też byłem zaproszony – ale spotkaliśmy się na obchodach Czerwca 56 teraz pod Poznaniem – przyznał, wspominając, że wymienili wówczas "kiwkę".

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