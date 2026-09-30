Niespodziewany gość u Rymanowskiego. "Kolejna bomba"

Tydzień temu gościem podcastu Bogdana Rymanowskiego był jeden z najbardziej znanych polskich raperów. Eldo, czyli Leszek Kaźmierczak, w rozmowie opowiedział o drodze, którą przeszedł w rapie. Wrócił też do swojego występu podczas uroczystości związanych z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.

Teraz w mediach społecznościowych dziennikarza pojawiła się zapowiedź nowej rozmowy. Okazuje się, że w podcaście pojawi się kolejny znany raper.

Rymanowski zaprosił kolejnego rapera. Internauci komentują

"Jak wygląda życie rapera po 50- tce? Co myśli o Polsce, świecie i młodszych kolegach? Czy muzyka jest wciąż dla niego terapią? Gościem Rymanowski Live będzie dzisiaj Ryszard PEJA Andrzejewski – legenda polskiego hip – hopu – zapraszam Państwa o 19:00" – zapowiedział w mediach społecznościowych Bogdan Rymanowski.

Internauci pozytywnie przyjęli zapowiedź dziennikarza.

"Pan redaktor z kolejną 💣. Ponownie zapowiada się świetna rozmowa! Wincyj Panów ze sceny"; "Eldo, Peja, może jest szansa na Ostrego"; "Panie Bogdanie, czy to rozpoczęcie jakiejś serii rapowych wywiadów?"; "Co tam Pan Bogdan ostatnio smaży to nie mam pytań" – czytamy w komentarzach.

Sukces podcastu Rymanowski Live

1 września 2024 roku na platformie YouTube zadebiutował kanał Rymanowski Live. Dziennikarz Polsatu w pierwszym materiale zapowiadał, że zamierza w nim gościć "interesujących ludzi".

– Rozmowa to jest coś, co lubię i kocham najbardziej. Kogo będę zapraszał? Po prostu interesujących ludzi, takich, którzy potrafią opowiedzieć o czymś, na czym się znają. To nie znaczy, że nie będzie polityków. (...) Tyle że wystąpią tu w nieco innym formacie, będę chciał pokazać ich ludzką twarz. Zapytam ich też o idee, przekonania i wartości, za które mogliby oddać życie – zapowiadał Bogdan Rymanowski.

– O czym będę rozmawiać? Praktycznie o wszystkim. O wojnach i o władcach tego świata. O tym, co naprawdę nam zagraża i o tym, czego boimy się kompletnie bezpodstawnie. O sztucznej inteligencji, o psychomanipulacji społecznej, ale też o sporcie i o prawdziwym życiu artystów. (...) Będzie przede wszystkim o człowieku, ale też o Panu Bogu – zapewnił dziennikarz.

Obecnie kanał ma ponad 777 tys. subskrybentów.

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