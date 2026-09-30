"Żądam wyjaśnień". Poseł alarmuje ws. ukraińskiej inicjatywy w Polsce

Na oficjalnym profilu organizacji na Facebooku napisano "Korpus Weteranów – teraz także w Warszawie". Otwarcie ma nastąpić dziś – 19 września podczas wydarzenia UA FEST przy ul. Obrzeżnej 7 na Mokotowie.

Śliwka: Polska nie może się temu biernie przyglądać

Do sytuacji odniósł się w środę w mediach społecznościowych poseł PiS Andrzej Śliwka. "Żądam wyjaśnień od Koalicji 13 Grudnia" – napisał na portalu X Śliwka.

"W związku z informacjami o uruchomieniu w Warszawie placówki ukraińskiego Korpusu Weteranów zwracam się o pilne wyjaśnienie, czy polskie władze wiedziały o tej inicjatywie, czy została ona zweryfikowana przez właściwe służby oraz czy rząd przeprowadził analizę jej możliwych konsekwencji dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy we wpisie parlamentarzysty.

Jak podkreślił Śliwka, "problem ten należy rozpatrywać również w szerszej perspektywie". "Po zakończeniu wojny Ukraina będzie musiała zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem reintegracji setek tysięcy osób posiadających doświadczenie wojenne. Część z nich będzie zmagała się z następstwami traumy, w tym PTSD, a część może podjąć decyzję o rozpoczęciu życia poza Ukrainą" – tłumaczył poseł PiS.

Polityk zwrócił uwagę, że "Polska nie może biernie przyglądać się procesowi tworzenia na swoim terytorium infrastruktury, która może w przyszłości ułatwiać trwałe osiedlanie się w naszym kraju znacznej liczby byłych żołnierzy obcego państwa z doświadczeniem bojowym".

"Polska przyjęła na siebie ogromny ciężar związany ze wsparciem wojskowym, szkoleniowym, medycznym i humanitarnym walczącej Ukrainy. Pomoc Ukrainie nie może oznaczać rezygnacji z obowiązku ochrony bezpieczeństwa polskich obywateli ani przenoszenia na Polskę długofalowych konsekwencji wojny" – czytamy we wpisie.

Kontrowersje wokół ruchu azowskiego. Kilka pytań do Tuska

Andrzej Śliwka wskazał, że "dodatkowe poważne zastrzeżenia budzą związki Korpusu Weteranów ze środowiskiem 3. Korpusu Armijnego oraz Andrijem Biłeckim, którego działalność związana jest z ruchem azowskim. Sam ruch azowski ma udokumentowane skrajne korzenie i związki z gloryfikowaniem OUN-UPA".

Poseł PiS skierował kilka pytań do premiera Donalda Tuska:

"1. Czy Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie wiedzieli o planach utworzenia w Warszawie placówki Korpusu Weteranów przed rozpoczęciem jej działalności?

2. Czy strona ukraińska zwracała się do polskich władz o zgodę, wsparcie lub umożliwienie jej działalności w Polsce?

3. Czy placówka, jej organizatorzy, władze oraz źródła finansowania zostały zweryfikowane przez ABW, Policję, Straż Graniczną lub inne właściwe służby?

4. Czy polskie służby przeprowadziły ocenę ryzyka związanego z działalnością placówki i czy stwierdziły jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego?

5. Czy rząd analizował możliwość, że tego rodzaju placówka stanie się w przyszłości elementem szerszego procesu osiedlania się w Polsce byłych ukraińskich żołnierzy po zakończeniu wojny? Jeżeli tak, jaka jest skala przewidywanego zjawiska i czy rząd zdaje sobie sprawę, że niesie ono realne ryzyko dla bezpieczeństwa na terytorium Polski?

6. Czy analizowano potencjalne konsekwencje związane z obecnością na terytorium Polski osób z następstwami traumy wojennej, w tym PTSD?

7. Czy polskie służby analizowały ryzyko związane z nielegalnym obrotem lub przemieszczaniem broni, amunicji i innych materiałów niebezpiecznych w kontekście działalności osób posiadających doświadczenie bojowe?

8. Czy Korpus Weteranów, placówka w Warszawie lub podmioty z nią związane otrzymały albo mają otrzymać jakiekolwiek środki z budżetu państwa, samorządów, programu Polska Pomoc lub innych środków publicznych?

9. Czy pomimo sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości i opinii publicznej rząd planuje stworzenie w Polsce systemu stałego przyjmowania ukraińskich weteranów lub finansowania ich pobytu? Jeżeli tak, jaka będzie skala i podstawa prawna takiego programu?

10. Czy właściwe organy państwa analizowały stosunek organizatorów placówki do historii OUN-UPA, wykorzystywanej przez środowisko azowskie symboliki oraz kontrowersyjnych postaci i wydarzeń związanych z historią ukraińskiego nacjonalizmu?

11. Czy Prezes Rady Ministrów zleci kompleksową ocenę bezpieczeństwa funkcjonowania placówki w Warszawie i czy rząd przygotuje przepisy uniemożliwiające działanie tego typu organizacji?".