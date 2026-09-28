Przestał wozić pomoc na Ukrainę. "Trzeba było dać łapówkę, by wwieźć ambulans"
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Opinie

Przestał wozić pomoc na Ukrainę. "Trzeba było dać łapówkę, by wwieźć ambulans"

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Bartosz Rutkowski o sytuacji na Ukrainie
Bartosz Rutkowski o sytuacji na Ukrainie Źródło: PAP / Darek Delmanowicz / Rymanowski Live
Bartosz Rutkowski, prezes fundacji Orla Straż, przyznaje, że przestał wwozić pomoc na Ukrainę, gdyż pogranicznicy domagali się łapówek.

Bartosz Rutkowski to komandor podporucznik rezerwy, założyciel oraz prezes fundacji Orla Straż, która pomaga prześladowanym chrześcijanom i ofiarom terroryzmu.W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wojskowy powiedział, że wiele fundacji niosących pomoc liczyło na pomoc ze strony rządu, jednak polskie władze kilka lat temu zrezygnowały z niesienia pomocy na Bliskim Wschodzie, ograniczając się jedynie do Ukrainy.

Rutkowski przyznał, że przez pewien czas również próbował przewozić pomoc na Ukrainę, jednak m.in. ze względu na problem korupcji zrezygnował z tego kierunku działań.

– Był moment, że woziłem pomoc na Ukrainę, obecnie tego praktycznie nie robimy. Uważamy, że tam jest działające państwo, a nie wszystko mi się w czasie w tej pomocy podobało. Gdy mówiłem o tym jeszcze parę lat temu, to słyszałem "Bartku, czy jesteś ruską onucą". A teraz niektóre rzeczy, które się w mediach zupełnie oficjalnie w Polsce mówi, nagle okazały się potwierdzeniem tych słów. – stwierdził.

"Jeśli trzeba dać łapówkę, by wwieźć ambulans, to jest to chore"

Rymanowski dopytał swego gościa, czy mówi o korupcji. Ten potwierdził, że jednym problemem była korupcja, drugim to, jak traktowano osoby niosące pomoc.

– Myślę, że jeżeli trzeba do kraju ogarniętego wojną dać łapówkę, żeby wwieźć ambulans dla żołnierzy, to uważam że jest to chore. Czyli pogranicznicy wymuszają na darczyńcy z Polski, który wwozi ambulans na granicy w nocy łapówkę, przytrzymując go na mrozie przez cztery godziny z tirami. To jest kraj z ogromnymi problemami – mówił.

Jednocześnie Rutkowski podkreślił, że opowiada się za pomocą osobom dotkniętym wojną na Ukrainie. – Żeby też być fair. Trzeba pomagać ludziom na Ukrainie, dotkniętym wojną. Ale moja wiara w to, że przekazywanie instytucjom państwowym na Ukrainie lub do magazynów pod Lwowem pomocy i ona zostanie właściwie dystrybuowana jest żadna – dodał.

Źródło: Rymanowski Live
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