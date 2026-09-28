Bill Gates: Sztuczna inteligencja może zabić miliard ludzi

– AI jest z pewnością wystarczająco potężna, by doprowadzić do wydarzeń, które spowodują śmierć miliarda ludzi – powiedział Gates w programie "Meet the Press" wyemitowanym w niedzielę (27 września) w stacji NBC.

Miliarder zastrzegł, że nie chodzi o przewidywanie, iż taki scenariusz na pewno się wydarzy. Jego zdaniem szczególne zagrożenie stanowi możliwość wykorzystania coraz bardziej zaawansowanych narzędzi AI przez osoby mające złe zamiary.

– Nigdy nie było broni tak potężnej jak połączenie ludzi o złych intencjach z najnowszymi narzędziami AI – wskazał.

Jak kontrolować rozwój sztucznej inteligencji?

Według Gatesa firmy technologiczne nie powinny pozostawać jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sztucznej inteligencji.

– Nikt nie uważa, że samoregulacja jest wystarczająca – powiedział. Wezwał prawodawców i organy ścigania do udziału w tworzeniu zasad dotyczących zabezpieczeń i monitorowania wykorzystania AI.

Były prezes Microsoftu wskazał, że system nadzoru powinien m.in. pozwalać wykrywać sytuacje, w których sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do cyberataków czy bioterroryzmu. Jego zdaniem wprowadzenie takich mechanizmów nie musi oznaczać znaczącego spowolnienia rozwoju technologii.

W ostatnich tygodniach podobne ostrzeżenia dotyczące potencjalnie katastrofalnych skutków rozwoju AI formułowali także szefowie takich firm jak OpenAI czy Anthropic.

Gates ostrzega ws. AI

Bill Gates od dłuższego czasu zwraca uwagę na zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie podkreślając jej potencjał do zastosowań w ochronie zdrowia, edukacji i innych dziedzinach.

Według najnowszych danych "Forbesa" majątek 70-letniego Gatesa wynosi ponad 114,3 mld dolarów, co daje mu 18. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata.

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