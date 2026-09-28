Ojciec znanej piosenkarki usłyszał wyrok. Kara więzienia i grzywny

Zapadł wyrok w sprawie Dariusza G., ojca Viki Gabor. Mężczyzna odpowiadał przed sądem pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej. 18 września Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogłosił rozstrzygnięcie dotyczące jego odpowiedzialności karnej.

Ojciec Viki Gabor skazany. Jaką karę wymierzył sąd?

Jak przekazała "Twojemu Imperium" Monika Jankowiak z biura rzecznika prasowego sądu, mężczyzna został skazany na łączną karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczenie obejmuje również grzywnę i dodatkowe zobowiązania finansowe. – Oskarżonemu została wymierzona kara łączna dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania – przekazała.

Oznacza to, że okres, który Dariusz G. spędził wcześniej w areszcie, zostanie zaliczony na poczet orzeczonej kary. W wyroku uwzględniono także konsekwencje finansowe. Ojciec wokalistki ma zapłacić 15 tys. zł grzywny oraz przekazać 5 tys. zł na Fundusz Sprawiedliwości. Został również zobowiązany do pokrycia kosztów procesu i opłat sądowych.

Ponadto ma solidarnie z pozostałymi oskarżonymi zwrócić pokrzywdzonym wyłudzone pieniądze. Środki te zostały wcześniej zabezpieczone w depozycie sądowym.

Poważne zarzuty dla Dariusza G.

W kwietniu "Super Express" poinformował, że 55-letni Dariusz G. został oskarżony o udział w oszustwach finansowych. Miał pełnić funkcję tzw. logistyka w grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy metodą "na policjanta". Zatrzymano go w czerwcu ubiegłego roku. Nieoficjalnie tabloid dowiedział się, że chodzi o ojca 18-letniej wokalistki Viki Gabor.

Proces ruszył w kwietniu w Zielonej Górze. Mężczyzna przyznał się do popełnionych przestępstw. Jak informował "Super Express", zadeklarował zwrot ukradzionych środków, które łącznie wynoszą aż 127 tysięcy złotych.

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