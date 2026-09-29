Znany dziennikarz wraca do Onetu. Dostał ważną funkcję

Janusz Schwertner. który ostatnio był związany z Grupą Iberion, nowe obowiązki w Onecie rozpocznie 1 listopada 2026 roku. Będzie odpowiadał przede wszystkim za rozwój dziennikarstwa śledczego i społecznego, projekty multimedialne oraz autorskie formaty redakcyjne.

Janusz Schwertner wraca do Onetu. Obejmie ważne stanowisko

Schwertner ma rozwijać reportaż i dziennikarstwo śledcze, a także rozbudowywać ofertę multimedialną Onetu. Jak wynika z komunikatu, jednym z jego zadań będzie tworzenie formatów łączących tradycyjne materiały reporterskie z wideo, podcastami i nowymi sposobami docierania do odbiorców.

"Będzie tworzył i rozwijał formaty, które łączą siłę reportażu z wideo, audio i nowymi kanałami dystrybucji, tak aby najważniejsze tematy nie tylko docierały do szerokiego grona odbiorców, ale realnie angażowały ich uwagę. Wspólnie z dziennikarzami i ekspertami Onetu będzie budował projekty, które odpowiadają na nowe nawyki konsumpcji mediów, nie rezygnując z jakości, pogłębienia i odpowiedzialności redakcyjnej" – czytamy w komunikacie.

Do powrotu dziennikarza odniósł się w komunikacie również Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. "Przed mediami jest jeden z najważniejszych momentów od wielu lat. Fake newsy, treści generowane przez AI, boty i informacyjny chaos zmieniają sposób, w jaki funkcjonujemy jako społeczeństwo. W takiej rzeczywistości rola profesjonalnego dziennikarstwa zyskuje na znaczeniu. Dlatego bardzo cieszę się, że dołącza do nas Janusz – jeden z najważniejszych dziennikarzy śledczych i społecznych swojego pokolenia. Jego reporterski instynkt, odwaga i wrażliwość na sprawy ludzi pomogą nam dalej budować Onet jako miejsce mocnego, wiarygodnego dziennikarstwa, które wyznacza standardy i nadaje ton temu, jak dziś opowiada się najważniejsze sprawy" – zaznaczył.

Janusz Schwertner był związany z Onetem w latach 2013–2023. Jako reporter zajmował się przede wszystkim tematami społecznymi i dziennikarstwem śledczym. Szczególne uznanie przyniósł mu reportaż "Miłość w czasach zarazy", poświęcony kryzysowi psychiatrii dziecięcej w Polsce. Za ten materiał otrzymał nagrodę Grand Press w 2020 roku oraz European Press Prize w 2021 roku. Po odejściu z Onetu Schwertner został redaktorem naczelnym Goniec.pl, a następnie dyrektorem programowym Grupy Iberion.

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