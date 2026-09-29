Znany dziennikarz odchodzi z TV Republika. "Powodów nie będę komentował"

Jak informują Wirtualne Media, z końcem września stację Tomasza Sakiewicza opuszcza Maciej Strug, który wcześniej pracował w TVP. Dziennikarz potwierdził już tę informację, ale nie zamierza ujawniać powodów swojej decyzji. Według serwisu, to niejedyna niewiadoma w redakcji. Od kilku tygodni na miejscu nie pojawia się również Bogusz Jankowski, związany przede wszystkim z "Expressem Republiki".

Maciej Strug odchodzi z TV Republika. Dziennikarz potwierdza

Maciej Strug przed dołączeniem do Telewizji Republika pracował jako reporter "Teleexpressu", emitowanego na antenie TVP1. W 2024 roku, po zmianach w mediach publicznych, przeszedł do stacji kierowanej przez Tomasza Sakiewicza. Szybko stał się jedną z osób prowadzących wieczorne programy informacyjne. Widzowie mogli oglądać go między innymi w "Republice Wieczór" – audycji łączącej podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z publicystyką. Program prowadzili również Adrian Borecki, Paulina Bilińska i Dariusz Wrzosek.

Teraz dziennikarz kończy swoją przygodę ze stacją. W rozmowie z Wirtualnemedia.pl potwierdził, że jego współpraca z Republiką dobiega końca. Nie chciał jednak zdradzić, co wpłynęło na tę decyzję. – Mogę potwierdzić, że z końcem września kończę współpracę z Republiką. Powodów nie będę komentował. O moich dalszych planach będę dawał znać w październiku – przekazał.

Jeszcze we wrześniu dziennikarz pojawiał się na antenie jako gospodarz "Republiki Wieczór". Na razie nie ujawniono, gdzie będzie pracował po odejściu ze stacji.

Bogusz Jankowski zniknął z redakcji. Co się dzieje?

Maciej Strug nie jest jedynym dziennikarzem, którego sytuacja w Telewizji Republika budzi pytania. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, Bogusz Jankowski od kilku tygodni nie pojawia się w redakcji. Osoby związane ze stacją miały przekazać portalowi, że od dłuższego czasu go tam nie widziały.

Sam zainteresowany nie rozwiał wątpliwości dotyczących swojej przyszłości. Zapytany przez Wirtualnemedia.pl, czy odszedł z Republiki, czy nadal z nią współpracuje, odpowiedział krótko: – Nic mi nie wiadomo.

Jankowski dołączył do Telewizji Republika w 2024 roku. Zajmował się przede wszystkim przygotowywaniem materiałów reporterskich dla "Expressu Republiki". O jego przejściu do stacji informowano w marcu 2024 roku. Wcześniej przez kilka lat pracował w Telewizji Polskiej. Z TVP był związany od 2017 roku. Zaczynał jako researcher "Wiadomości" TVP1, a następnie został reporterem "Teleexpressu" i "Teleexpressu Extra". Współpracował również z programem "Nie da się ukryć" w TVP Info oraz przygotowywał materiały dla portalu tvp.info. Z Telewizją Polską rozstał się na początku 2024 roku. Bogusz Jankowski jest synem Grzegorza Jankowskiego, wieloletniego redaktora naczelnego "Faktu", który od lat jest związany z Polsat News.

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