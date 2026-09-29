Meloni znów obniża ceny paliw. We Włoszech ulga potrwa do 1 maja

Obniżka, wprowadzona w marcu w związku z gwałtownym wzrostem cen energii, wynosi obecnie 25 eurocentów na litrze benzyny i oleju napędowego. W przypadku LPG zniżka sięga 12 centów na litr. Pierwotnie obowiązywanie ulgi miało zakończyć się 7 kwietnia.

Nowy dekret przewiduje również dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego. Firmy rolne zostaną objęte 20-procentową ulgą podatkową, która dotychczas obowiązywała m.in. w sektorze rybołówstwa. Rząd przeznaczy także środki na wsparcie eksportu i działalności włoskich przedsiębiorstw za granicą.

Rząd Meloni tnie akcyzę. Ulga przedłużona

Jak powiedział Giorgetti, około 200 mln euro kosztów przedłużenia ulgi zostanie pokryte z wyższych wpływów z VAT, natomiast kolejne 300 mln euro ma pochodzić m.in. z niewykorzystanych środków związanych z systemem handlu emisjami CO2.

Dekret przewiduje ponadto 28-procentową ulgę podatkową na zakup oleju napędowego dla firm transportowych i rybaków.

Ile kosztuje paliwo we Włoszech?

Rząd Giorgii Meloni zdecydował się na dalsze wsparcie kierowców w sytuacji utrzymujących się wysokich cen paliw. We Włoszech ceny benzyny wynoszą średnio ponad 1,8 euro za litr, a ceny diesla powyżej 2 euro za litr. Presję na rynek zwiększają zakłócenia w dostawach ropy związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Giorgetti ostrzegł jednocześnie, że przedłużający się kryzys może mieć poważnie konsekwencje dla włoskiej gospodarki. Jego zdaniem, jeśli sytuacja się nie zmieni, konieczne może być odstępstwo od unijnych reguł fiskalnych dotyczących limitu 3 proc. deficytu PKB.

W momencie publikacji tego tekstu (29 września 2026 r.) średnia cena benzyny Pb95 w Polsce wynosi około 8 zł za litr, a cena oleju napędowego to około 9 zł za litr.

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