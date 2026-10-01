Duże zmiany w Kanale Zero. "Nowa ekipa"

Znani z formatów interwencyjnych Polsatu, Michał Bebło i Przemysław Talkowski, 1 września zostali powitani przez Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. "Z dumą ogłaszam, że Michał Bebło (dotychczas "Interwencja") oraz Przemysław Talkowski ("Państwo w Państwie") dołączają do Kanału Zero. Chcemy być bliżej ludzi i bliżej ludzkich spraw" – napisał szef KZ na platformie X.

Już 5 października na antenie Kanału Zero zadebiutuje "Interwencja Zero". Nowy program reportersko-interwencyjny będzie nadawany na żywo od poniedziałku do piątku o godz. 8.00. Prowadzący Michał Bebło wraz z ekipą ruszy w Polskę autokarem należącym do stacji. W planach są reportaże z różnych miast, rozmowy z bohaterami trudnych historii i interwencje w sprawach społecznych.

Nowy program Kanału Zero

"Interwencja Zero" będzie emitowana jednocześnie na YouTubie, kanale Zero oraz w telewizji Zero. Jak wyjaśnił Michał Bebło w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, za pomysł umieszczenia programu w porannym paśmie odpowiada Krzysztof Stanowski. Na początek każde wydanie ma trwać około godziny. Formuła nie jest jednak ostateczna. W zależności od zainteresowania widzów program może zostać wydłużony, przeniesiony na inną porę lub zmodyfikowany.

Charakterystycznym elementem nowego formatu będą podróże po kraju. Dziennikarze mają docierać do miejsc, w których rozgrywają się historie wymagające nagłośnienia. Każdy odcinek będzie realizowany w innej lokalizacji, a widzowie zobaczą swoiste reporterskie "road show".

Istotną rolę odegra również interakcja z odbiorcami. Prowadzący zamierza na bieżąco odnosić się do komentarzy pojawiających się podczas transmisji na YouTubie. – Niesamowite w Kanale Zero jest to, że widzowie komentują na żywo na YouTubie. Będziemy te komentarze czytać, cytować i na nie odpowiadać w trakcie programu – zapowiada Michał Bebło.

Pierwsze wydanie zostanie zrealizowane w Warszawie. Tematem będą problemy finansowe franczyzobiorców, którzy prowadzili m.in. lokale gastronomiczne, lodziarnie, piekarnie i sklepy. Do stolicy przyjadą osoby z różnych części Polski, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach. – Będą to historie dramatów ludzi, którym wydawało się, że rozpoczną własną działalność gospodarczą, a okazało się, że są to tylko problemy i zadłużenie – zapowiada prowadzący w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

W kolejnych dniach dziennikarze odwiedzą m.in. Sosnowiec, Kraków, Sanok i Biłgoraj.

Co z ekipą poranków?

Za przygotowanie "Interwencji Zero" odpowiada obecnie trzyosobowy zespół. Reportaże realizuje również Monika Krześniak, dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej i kryminalnej. Będzie ona także zastępować Michała Bebłę w roli prowadzącej. Niewykluczone, że w wybranych odcinkach pojawi się sam Krzysztof Stanowski. Wszystko będzie zależało od poruszanej tematyki.

Szef Kanału Zero zapowiedział już program w mediach społecznościowych, zapewniając, że dotychczasowa ekipa poranków wciąż będzie pojawiać się na antenie, ale o innej porze.

"Od 5 października poranki w Kanale Zero zmienią swój kształt. Nasza ekipa interwencyjna z Michałem Bebło na czele będzie ruszać autokarem w Polskę, by 5 dni w tygodniu być blisko ludzi i pomagać / nagłaśniać / napiętnować wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Ekipę, którą znacie i lubicie z dotychczasowych poranków zaangażujemy o innej porze dnia, o czym dokładniej będziemy jeszcze informować" – napisał Stanowski.

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