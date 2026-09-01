"Z dumą ogłaszam". Znani dziennikarze dołączają do Kanału Zero

31 lipca, po 23 latach, z anteny Polsatu zniknął program "Interwencja" – popularny magazyn reporterski, zajmującym się sprawami społecznymi. Po likwidacji formatu prowadzący Michał Bebło rozmawiał o pozostaniu w stacji, ale ostatecznie się z nią rozstał. – Moja osiemnastoletnia misja w Polsacie dobiega końca. Ale pomagać potrzebującym będę nadal. Będę jeszcze bliżej ludzi i będę jeszcze bardziej bezkompromisowy wobec urzędników. Do zobaczenia niebawem! – powiedział pod koniec sierpnia w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. Nie ujawnił jednak nowego miejsca pracy.

Polsat w podobnym czasie zakończył również emisję programu "Państwo w państwie", który przez 15 lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów publicystyczno-interwencyjnych stacji. Do decyzji nadawcy odniósł się w rozmowie z Plejadą prowadzący format Przemysław Talkowski. – Jestem wdzięczny Telewizji Polsat za to, że przez 15 lat dawała miejsce na głównej antenie programowi o charakterze misyjnym, a nie wyłącznie rozrywkowym. Dzięki temu wraz z zespołem redakcji programu mogłem pomóc wielu ludziom. Wierzę, że ta misja nie dobiegła końca – stwierdził.

Michał Bebło i Przemysław Talkowski nowymi twarzami Kanału Zero

Okazuje się, że zarówno Michał Bebło, jak i Przemysław Talkowski znaleźli pracę poza Polsatem. 1 września Krzysztof Stanowski powitał ich w Kanale Zero.

"Z dumą ogłaszam, że Michał Bebło (dotychczas "Interwencja") oraz Przemysław Talkowski ("Państwo w Państwie") dołączają do Kanału Zero. Chcemy być bliżej ludzi i bliżej ludzkich spraw" – napisał na platformie X, publikując wspólne zdjęcie z byłymi dziennikarzami Polsatu.

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, Kanał Zero wprowadza format interwencyjny.

– Tematy już zbieram, zespół powstaje. Kanał Zero dostaje mnóstwo próśb o pomoc, postaramy się na nie odpowiedzieć – przekazał portalowi Michał Bebło.