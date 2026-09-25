BIK: Polacy pożyczają coraz więcej. Nowe dane

W swoim raporcie BIK wskazuje, że wyraźnie wzrosła liczba pożyczek udzielanych na okres do 60 dni. W okresie styczeń – sierpień tego roku udzielono ich 3,735 mln szt., co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku o 2,2 proc. Kwota, jaką pożyczyli Polacy to 10,084 mld zł.

"Sierpniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,310 mld zł i była ona wyższa o +13,8 proc. r/r. W sierpniu 2026 r. zostało udzielonych 462 tys. pożyczek, czyli o 0,5 proc. mniej r/r. Pożyczki te stanowiły 71,3 proc. wartości i 84,3 proc. liczby przyznanych w sierpniu tego roku pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni wyniosła 3 107 zł i była o 14,0 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w sierpniu rok temu" – czytamy w opracowaniu.

Jeśli chodzi o pożyczki na okres powyżej 60 dni, to w sierpniu udzielono ich 86 tys. sztuk (wzrost o 8,4 proc. r/r) na kwotę 526 mln zł (wzrost o 1,9 proc. r/r). Średnia wartość pożyczki gotówkowej powyżej 60 dni wyniosła 6 133 zł i była o 3,1 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w sierpniu ub. roku.

Biorąc pod uwagę okres styczeń – sierpień, takich pożyczek udzielonych zostało 651 tys. szt. (wzrost o 5,8 proc. r/r) na kwotę 4,125 mld zł (wzrost o 15,7 proc. r/r).

Polacy mają problemy ze spłatą długów

Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają osoby w wieku od 45 do 64 lat. W grupie 55–64 lata mediana zadłużenia odpowiada już 115 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto, a wśród osób w wieku 45–54 lata – 114 proc. pensji. Gdyby przeznaczyły na spłatę długu całe miesięczne wynagrodzenie, potrzebowałyby na to ponad miesiąca.

Najmniejsze zadłużenie mają z kolei osoby do 24. roku życia. W ich przypadku dług stanowi 37 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto. – Osoby w średnim wieku, choć zarabiają najwięcej, odpowiadają też za najwyższe długi. Spłacają kredyty hipoteczne, utrzymują dzieci, finansują ich edukację, a często także wspierają starzejących się rodziców. To zobowiązania, które narastały miesiącami, a czasem latami – wyjaśnia Jakub Kostecki, wiceprezes Kaczmarski Inkasso.

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