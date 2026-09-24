KRRiT zdecydowała. Od 2027 kolejna opłata idzie w górę

Do końca 2026 r. miesięczna opłata za telewizor, a także za telewizor i radio, wynosi 30,50 zł. Za korzystanie wyłącznie z odbiornika radiowego trzeba natomiast zapłacić 9,50 zł. Oznacza to, że od przyszłego roku opłaty wzrosną odpowiednio o 4 zł oraz 1,30 zł.

Od 1 stycznia 2027 r. wzrosną stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, że miesięczna opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizor i radio wyniesie 34,50 zł. W przypadku samego radia będzie to 10,80 zł. Osoby posiadające zarówno radio, jak i telewizor nie muszą wnosić dwóch oddzielnych opłat. Obowiązuje w takim przypadku wyższa stawka, czyli od 2027 r. 34,50 zł miesięcznie.

Kara za brak płatności

Abonenci, którzy zdecydują się uregulować opłatę za kilka miesięcy z wyprzedzeniem, mogą skorzystać ze zniżki. Rabat jest naliczany już przy płatności za dwa miesiące z góry, choć w tym przypadku wynosi około 2 zł. Przy opłaceniu większej liczby miesięcy jednorazowo zniżka jest wyższa.

Przepisy określają, że abonament RTV powinien zostać opłacony najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. Brak regularnych wpłat może prowadzić do powstawania zaległości i narastania długu. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który może rozpocząć administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległe pieniądze mogą być następnie pobierane m.in. z rachunku bankowego, pensji, renty czy emerytury. W praktyce może to oznaczać zmniejszenie kwoty świadczenia otrzymywanego przez emeryta.

Kto nie musi płacić?

Nie każdy senior musi jednak płacić abonament RTV. Z obowiązku tego automatycznie zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat, a także inne grupy wymienione w przepisach. Zwolnienie może dotyczyć również emerytów, którzy ukończyli 60 lat i otrzymują świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.

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