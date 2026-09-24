Śliwka atakuje Sikorskiego za spotkanie z szefem białoruskiego MSZ. "Znowu to robi"

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem Maksymem Ryżenkowem. Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody - powiedział szef MSZ.

Śliwka: Sikorski znów to robi

"Jeden z autorów haniebnego resetu z reżimem Putina znów przekonuje nas do „normalizacji”… tym razem z Białorusią. Tamten reset ze zbrodniarzem Putinem prowadzono mimo zbrodni w Czeczenii, masakry cywilów w Nowych Ałdach, zabójstwa Anny Politkowskiej i otrucia Aleksandra Litwinienki. A także po rosyjskiej napaści na Gruzję. Naprawdę nie wiedzieli, z kim mają do czynienia?" – napisał polityk PiS.

Śliwka zarzuca szefowi MSZ, że ten mówiąc o relacjach z Białorusią, powołuje się na poprawę sytuacji na granicy i zwolnienie więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta.

"Sikorski mówi: „sąsiadom (czyt. Białorusi) wolno więcej, mają większe powody żeby próbować stabilizować swoje stosunki” Co trzeba mieć w głowie, żeby wobec reżimu Łukaszenki używać takich słów? Jak głęboka musi być polityczna naiwność, albo jak musi być daleko posunięty cynizm, żeby pomijać odpowiedzialność Białorusi za wspieranie rosyjskiej agresji, wrogie działania, akty dywersji, sabotażu, dezinformacji przeciwko Polsce?" – napisał Śliwka.

Poseł dodaje, że to na Białoruś uciekli ludzie odpowiedzialni za zamach na polskiej kolei. "To tam ukrywa się morderca sierż. Mateusza Sitka. Uwolnienie bezprawnie więzionych ludzi nie wymazuje odpowiedzialności reżimu za pozostałe trwające działania wobec państwa polskiego i Polaków żyjących na Białorusi. A szef polskiej dyplomacji mówi: „to jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać”. Panie ministrze, zanim zacznie Pan wypatrywać przebiśniegów, proszę wyegzekwować od Białorusi wydanie mordercy polskiego żołnierza i zaprzestanie wrogich operacji przeciwko Polsce. Jeden reset powinien już Pana czegoś nauczyć" – dodał poseł.

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