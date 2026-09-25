Sikorski uderza w Czaputowicza. "Nieudany eksperyment zrobiłby to lepiej”

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w środę podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zwrócił się do Rosjan.

– Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów – od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać – powiedział.

Sikorski do Ławrowa: Siergieju, wiem, że słuchasz

Radosław Sikorski wezwał Rosję, aby przerwała "imperialną wojnę" i nie narażała Europy oraz świata na niebezpieczeństwo.

– Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy – zaapelował do szefa MSZ Rosji, który wcześniej wyszedł z sali.

Czaputowicz krytykuje Sikorskiego. "To nie jest język dyplomatyczny"

O słowa Radosława Sikorskiego został zapytany w piątek w Telewizji Republika były szef MSZ Jacek Czaputowicz.

– Bardzo mnie zdziwiło, że oni są po imieniu i że tak publicznie się do siebie odnoszą. To nie jest język dyplomatyczny. Ja bym powiedział to samo, inaczej, że Rosja jest agresorem itd. Powinna wstrzymać działania, łamanie prawa międzynarodowego – mówił.

Jacek Czaputowicz stwierdził, że język Radosława Sikorskiego to język konwersacji prywatnych. – Są po imieniu i tak sobie konwersują – dodał.

Były szef MSZ ocenił, że "to był błąd Radosława Sikorskiego, że użył takiego języka w takim miejscu".

– Bardzo często go używa, za każdym razem to jest błąd, bo to nie przystoi. To nie buduje powagi państwa, powagi ministra, że po imieniu się wypowiada – powiedział.

Sikorski do Czaputowicza: Nieudany eksperyment zrobiłby to lepiej

Radosław Sikorski skwitował to, co mówił Jacek Czaputowicz, we wpisie na platformie X. "Nieudany eksperyment zrobiłby to lepiej” – napisał szef MSZ.

Na początku 2018 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że powołanie Jacka Czaputowicza na stanowisko ministra spraw zagranicznych jest "pewnym eksperymentem".

Czytaj też:

Sikorski apeluje do Ławrowa. "Siegieju, powiedz swojemu szefowi" Czytaj też:

Nawrocki liderem, ale jego przewaga topnieje. Są wyniki nowego sondażu zaufania