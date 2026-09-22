Niepokojące dane. Co piąty Polak ma problem z opłatą tych zobowiązań

Wśród osób, które doświadczyły problemów z terminową płatnością, 67,6 proc. określiło je jako przejściowe. Za raczej lub zdecydowanie poważne uznało je 15,4 proc. badanych z tej grupy. Jednocześnie 46,7 proc. badanych ocenia swoją sytuację finansową dobrze lub bardzo dobrze, a 16,3 proc. źle lub bardzo źle.

Problemy Polaków z finansami

Według raportu "Czy zasady wciąż się liczą? O odpowiedzialności w finansach i codziennych decyzjach", 96 proc. respondentów deklaruje, że kieruje się w finansach określonymi zasadami – podstawą jest poduszka finansowa i odkładanie niewielkich kwot; 7,7 proc. badanych nie ma stałych zobowiązań.

"Tylko 7,7 proc. respondentów deklaruje brak jakichkolwiek stałych zobowiązań finansowych. W tej grupie dominują osoby w wieku 18-24 lata, których część kosztów nadal pokrywają rodzice, a także seniorzy pozostający pod finansową opieką dorosłych dzieci. Najczęściej wskazywanymi zobowiązaniami są abonament za telefon lub Internet – 70,2 proc. oraz rachunki za media – 69,4 proc. 57,4 proc. badanych regularnie opłaca czynsz lub inne opłaty mieszkaniowe, a 50,6 proc. składki ubezpieczeniowe. Raty za telefon, sprzęt lub inne zakupy ma 30,8 proc. respondentów. Kredyt gotówkowy spłaca 20,3 proc. badanych, a raty kredytu hipotecznego 13,1 proc." – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

"Mimo różnych poziomów dochodów i obciążeń aż 96 proc. respondentów deklaruje, że kieruje się w finansach określonymi zasadami, takimi jak regularne odkładanie nawet małych kwot, budowanie poduszki finansowej, a także planowanie i kontrolowanie budżetu. Około 47 proc. ankietowanych rezygnuje z dodatkowych wydatków, żeby najpierw opłacić rachunki, raty i czynsz. Szczególnie często deklarują to kobiety – wskazuje tak 54 proc. z nich wobec 41 proc. mężczyzn. Z badania wynika, że ankietowani myślą o długofalowych konsekwencjach swoich decyzji finansowych. 28 proc. badanych rezygnuje z przyjemności, żeby uniknąć zadłużenia i nie zaciągać kolejnych zobowiązań" – podano także.

Mieszkanie najwyżej w hierarchii

Badanie pokazuje, że w sytuacji ograniczonego budżetu ankietowani w pierwszej kolejności chronią podstawowe potrzeby i zobowiązania. Najwyżej w hierarchii znajdują się opłaty mieszkaniowe, rata kredytu hipotecznego oraz rachunki. Wydatki na rozrywkę czy raty za sprzęt schodzą na dalszy plan. Takie podejście do finansów widać również w zachowaniach konsumenckich. Aż 71,8 proc. badanych Polaków przynajmniej od czasu do czasu rezygnuje z przyjemności lub dodatkowych wydatków z powodów finansowych. Dla 34,3 proc. jest to częsta decyzja. Tylko 6,6 proc. respondentów deklaruje, że nie robi tego nigdy.

"Raport pokazuje także mniej oczywisty wymiar rzetelności finansowej. Ponad 58 proc. badanych uważa, że osoby cyklicznie regulujące zobowiązania i odpowiedzialnie podchodzące do finansów powinny być bardziej doceniane społecznie. Jednocześnie około 20 proc. ankietowanych deklaruje, że ich rzetelne podejście do finansów zostało kiedykolwiek zauważone" – czytamy dalej w materiale.

Dane raportu pochodzą z badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Kruka metodą CAWI na panelu internetowym SW Panel. Badanie przeprowadzono w dniach 25-31 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1022 osób powyżej 18. roku życia.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

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