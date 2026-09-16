Deficyt budżetowy po sierpniu. Tyle brakuje w kasie państwa

Dochody budżetowe od stycznia do sierpnia stanowiły 59,8 proc. planu na cały 2026 r. i były o ok. 24,4 mld zł, czyli 6,7 proc., wyższe niż w analogicznym okresie 2025 r. Dochody podatkowe wyniosły 343,1 mld zł i wzrosły rok do roku o ok. 21,9 mld zł, czyli 6,8 proc.

Największą część wpływów podatkowych stanowił VAT, z którego państwo uzyskało 218,8 mld zł. Dochody z akcyzy wyniosły 60,5 mld zł, a z CIT – 57,3 mld zł. Wpływy z CIT były o 29,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Dochody z PIT były natomiast ujemne i wyniosły minus 11,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa wyniosły 538,3 mld zł, czyli 58,6 proc. planu. Były o ok. 3,5 mld zł, czyli 0,6 proc., wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku – informuje MF.

Dziura w budżecie państwa. Prawie 50 mld zł na obsługę długu

Najwięcej pieniędzy wydano na Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 123,4 mld zł. Na obronę narodową przeznaczono 61,9 mld zł, a na obsługę długu Skarbu Państwa – 49,4 mld zł. Kolejne pozycje stanowiły m.in. subwencje ogólne dla samorządów – 39,2 mld zł, budżety wojewodów – 38 mld zł oraz zdrowie – 35,5 mld zł.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a maksymalny deficyt 271,74 mld zł. Po ośmiu miesiącach wykorzystano więc nieco ponad połowę zaplanowanego limitu deficytu.

Co rząd powinien zrobić z ogromnym deficytem? Polacy odpowiedzieli w sondażu

39,2 proc. badanych uważa, że w celu zmniejszenia deficytu w budżecie państwa rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", który został opublikowany we wtorek (15 września).

19,7 proc. Polaków wskazało na podwyżki podatków, a 16,8 proc. na ograniczenie wydatków na zbrojenia. Tylko 7 proc. respondentów opowiedziało się za dalszym pożyczaniem pieniędzy przez państwo.

Choć respondenci mogli wytypować więcej niż jedną odpowiedź, aż 31,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać sposobu ograniczenia deficytu, wybierając opcję "trudno powiedzieć" lub "nie wiem".

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