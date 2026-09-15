Co rząd powinien zrobić z ogromnym deficytem? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", 39,2 proc. Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne, aby zmniejszyć rosnący deficyt budżetowy.

19,7 proc. badanych wskazało na podwyżki podatków, a 16,8 proc. na ograniczenie wydatków na zbrojenia. Tylko 7 proc. respondentów opowiedziało się za dalszym pożyczaniem pieniędzy przez państwo.

Choć respondenci mogli wytypować więcej niż jedną odpowiedź, aż 31,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać sposobu ograniczenia deficytu, wybierając opcję "trudno powiedzieć" lub "nie wiem".

Polacy nie chcą dalszego zadłużania kraju. Jest sondaż

Jak podkreśla "Rz", wyniki sondażu mogą wskazywać, że Polacy dostrzegają problem rosnącego zadłużenia i są skłonni zaakceptować działania prowadzące do ograniczenia deficytu.

Ekonomiści cytowani przez gazetę zwracają jednak uwagę, że deklarowana zgoda na cięcia nie musi oznaczać akceptacji dla konkretnych ograniczeń, które dotknęłyby poszczególne grupy społeczne.

Ograniczenie wydatków socjalnych wskazało 56 proc. pytanych w wieku 30-39 lat, podczas gdy w grupie osób mających 70 lat i więcej było to 19 proc. Za podwyżkami podatków opowiedziało się natomiast 40 proc. wyborców obecnego obozu rządzącego i 17 proc. wyborców opozycji.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-5 września br. na próbie 1068 respondentów.

Deficyt budżetowy. Potężna dziura w kasie państwa

Według projektu budżetu na 2027 r. deficyt budżetu państwa ma wynieść 282,6 mld zł, czyli o ok. 11 mld zł więcej niż zaplanowano na 2026 r. Deficyt całego sektora finansów publicznych ma pozostać na poziomie 7,1 proc. PKB.

Jednocześnie dług sektora finansów publicznych według unijnej metodologii ma wzrosnąć z 67,9 proc. PKB w 2026 r. do 70,6 proc. PKB w 2027 r.

"Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dług publiczny liczony według polskiej metodologii. W przyszłym roku może on przebić ustawowy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB, co wymagałoby wszczęcia procedur ostrożnościowych i bolesnych dostosowań" – wskazuje "Rz".

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