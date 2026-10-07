Ważna informacja dla kredytobiorców. Zapadła decyzja ws. stóp procentowych

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP:

W dniach 6-7 października 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

– stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej

– stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej

– stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej

– stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej

– stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej

Taka decyzja zapadła w poprzednim miesiącu

Podobna decyzja zapadła we wrześniu Wówczas Rada Polityki Pieniężnej również pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa NBP wyniosła 3,75 proc. RPP wskazała m.in. na wzrost inflacji, ceny paliw oraz sytuację na światowych rynkach.

Decyzja zapadła po posiedzeniu RPP w dniach 8-9 września. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 3,75 proc. Stopa lombardowa wynosi 4,25 proc., depozytowa 3,25 proc., redyskontowa weksli 3,80 proc., a dyskontowa weksli 3,85 proc.

Inflacja w sierpniu. GUS przedstawił dane

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w sierpniu wyniosła 3,4 proc. rok do roku. W lipcu było to 3 proc. "Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu" – podała Rada Polityki Pieniężnej. Rada poinformowała również, że w sierpniu wzrosła prawdopodobnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii.

W komunikacie zwrócono też uwagę na sytuację za granicą. Inflacja w głównych gospodarkach rozwiniętych jest wyższa niż na początku 2026 r. z powodu wzrostu cen surowców energetycznych. "Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" – podała Rada.

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